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Жара в Испании и Португалии унесла сотни жизней

Жара в Испании и Португалии унесла сотни жизней

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июля. УНН. Согласно сообщениям и данным, опубликованным в субботу, за последние недели сотни людей погибли из-за сильной жары, обрушившейся на Пиренейский полуостров, пишет УНН.

їДетали

По меньшей мере 360 человек погибли из-за сильной жары в Испании, когда температура превысила 40 градусов по Цельсию, сообщила в субботу газета La Vanguardia со ссылкой на государственный Институт здоровья Карлоса III.

Только в пятницу, когда температура в некоторых районах Испании поднялась до 45 градусов, 123 человека скончались по причинам, связанным с сильной жарой. На этой неделе высокие температуры охватили южную Европу.

В соседней Португалии информационное агентство Lusa сообщило, что с 7 по 13 июля было зарегистрировано на 238 смертей больше, чем по сравнению с предыдущими годами. Эти смерти были связаны с сильной жарой, а не только с коронавирусом, добавили там.

По информации La Vanguardia, жертвами в большинстве случаев были люди, которые уже были ослаблены из-за преклонного возраста или предыдущей болезни.

Власти полуострова настойчиво советуют людям пить больше воды, отложить физические нагрузки и, желательно, выходить из дома только в утренние или вечерние часы.

Небольшое облегчение обещают в ближайшие дни, когда ожидается, что во многих местах температура снова упадет ниже 40 градусов.

Дополнение

Жара и засуха также вызвали многочисленные разрушительные лесные пожары в Испании и Португалии.

Всего к тушению пожаров привлечено около 1000 пожарных.

По данным агентства по охране природы ICNF, пламя уничтожило более 25 000 га в Испании всего за одну неделю, что эквивалентно примерно 35 000 футбольным полям.

Всего в субботу в Испании было зарегистрировано 33 лесных пожара, 14 из которых вышли из-под контроля.

Газета El País сообщила, что недалеко от Малаги 2300 человек были вынуждены покинуть свои дома в городе Алаурин-эль-Гранде из-за приближающегося огня.

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