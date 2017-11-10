Вспышки АЧС зафиксировали в Луганской области

Сообщается, что заболевание и гибель двух голов свиней была зафиксирована в личном подсобном хозяйстве в селе Араповка Луганской области.

При исследовании отобранных проб установлен диагноз - африканская чума свиней.

"В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - говорится в сообщении.

Напомним, за два последних года в Украине уничтожено около 80 000 голов свиней из-за вспышки АЧС. По словам нардепа Тригубенко, минимизировать потери фермеров и государства можно, восстановив практику страхования хозяйств от АЧС.

Ранее УНН сообщал, что масштабная вспышка АЧС спровоцировал резкое подорожание мяса.