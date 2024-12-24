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Сожжение спящей женщины в метро Нью-Йорка: мигранту предъявили обвинения

Сожжение спящей женщины в метро Нью-Йорка: мигранту предъявили обвинения

Киев  •  УНН

 • 4133 просмотра

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33-летнему гражданину Гватемалы предъявили обвинение в убийстве женщины в метро Нью-Йорка, которую он поджег зажигалкой. Подозреваемый, ранее депортированный из США, наблюдал как жертва сгорела в вагоне.

В понедельник 33-летнему гражданину Гватемалы предъявили обвинение в убийстве и поджоге женщины в метро Нью-Йорка в выходные. По данным полиции, он наблюдал, как женщина в поезде сгорела до смерти. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

Себастьян Запета был арестован примерно через шесть часов после того, как, по словам полиции, он поджег зажигалкой одежду женщины, которая, казалось, дремала в неподвижном поезде F на станции метро Кони-Айленд-Стиллвелл-авеню в Бруклине.

В понедельник ему предъявили обвинения в убийстве и поджоге, сообщили в полиции.

Как сообщается, подозреваемый въехал в США без разрешения в 2018 году и через несколько дней был депортирован в Гватемалу. Неизвестно, когда он незаконно въехал снова, говорится в заявлении Министерства внутренней безопасности США.

Полиция заявила, что между нападавшим, жителем Бруклина, и жертвой, личность которой не установлена, не было никаких предварительных контактов.

В заявлении Министерства внутренней безопасности говорится о том, что после освобождения Запеты из нью-йоркской тюрьмы его ждет высылка из страны.

Ранее

Сообщалось, что в вагоне метро Бруклина мужчина без всякой причины поджег незнакомую женщину зажигалкой. Подозреваемого, эмигранта из Гватемалы, задержали на другой станции по наводке школьников.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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