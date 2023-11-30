Совместная украинско-британская платформа TechBridge откроет дополнительное финансирование для украинских компаний и стартапов – Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров и новоназначенный посол Великобритании Мартин Харрис обсудили текущие проекты правительств двух стран Харрис обсудили текущие проекты правительств двух стран, в частности привлечение инвестиций в ІТ и создание платформы TechBridge для поддержки ІТ-сектора и технологического бизнеса. технологического бизнеса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-страницу Михаила Федорова.

Усиливаем стратегическое партнерство - встретился с новоназначенным послом Великобритании в Украине Мартином Харрисом. Обсудили текущие проекты Минцифры с Правительством Британии и перспективные направления сотрудничества, - сообщил Михаил Федоров в своем телеграмм-канале.

Детали

Среди главных тем обсуждения создание и запуск в ближайшее время платформы UA-UK TechBridge: стартапы и компании смогут привлекать дополнительное финансирование от британских инвесторов на развитие и масштабирование.

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Также на встрече была рассмотрена тема Искусственного интеллекта.

В начале ноября прошел первый глобальный ИИ Safety Summit. Подписали декларацию Блетчли о безопасности использования ИИ, продолжим работать над регулированием технологии. - сообщил министр цифровой трансформации. - сообщает руководитель Минцифры.

Относительно соглашения о цифровой торговле, которое было подписано в марте этого года, отмечается, что это позволит украинскому бизнесу лучше работать на британском рынке: с помощью электронных транзакций, цифровых подписей и электронных контрактов.

Федоров напоминает, что Украина стала второй страной в мире, после Сингапура, которая заключила Соглашение о цифровой торговле с Великобританией.

Также на встрече обсуждались результаты проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/ TAPAS", благодаря которому осуществлен запуск Дії, програм еВідновлення и проведена цифровая реформа строительства.

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