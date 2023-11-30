Совместная украинско-британская платформа TechBridge откроет дополнительное финансирование для украинских компаний и стартапов – Федоров
Киев • УНН
Украинский министр Михаил Федоров и посол Великобритании Мартин Харрис обсудили будущее сотрудничество, включая новую платформу UA-UK TechBridge, которая поможет украинским технологическим фирмам привлечь британские инвестиции.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров и новоназначенный посол Великобритании Мартин Харрис обсудили текущие проекты правительств двух стран Харрис обсудили текущие проекты правительств двух стран, в частности привлечение инвестиций в ІТ и создание платформы TechBridge для поддержки ІТ-сектора и технологического бизнеса. технологического бизнеса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-страницу Михаила Федорова.
Усиливаем стратегическое партнерство - встретился с новоназначенным послом Великобритании в Украине Мартином Харрисом. Обсудили текущие проекты Минцифры с Правительством Британии и перспективные направления сотрудничества, - сообщил Михаил Федоров в своем телеграмм-канале.
Детали
Среди главных тем обсуждения создание и запуск в ближайшее время платформы UA-UK TechBridge: стартапы и компании смогут привлекать дополнительное финансирование от британских инвесторов на развитие и масштабирование.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина приближается к финальной стадии с принятием закона о нацменьшинствах по требованиям ЕС - Немчинов
Также на встрече была рассмотрена тема Искусственного интеллекта.
В начале ноября прошел первый глобальный ИИ Safety Summit. Подписали декларацию Блетчли о безопасности использования ИИ, продолжим работать над регулированием технологии. - сообщил министр цифровой трансформации. - сообщает руководитель Минцифры.
Относительно соглашения о цифровой торговле, которое было подписано в марте этого года, отмечается, что это позволит украинскому бизнесу лучше работать на британском рынке: с помощью электронных транзакций, цифровых подписей и электронных контрактов.
Федоров напоминает, что Украина стала второй страной в мире, после Сингапура, которая заключила Соглашение о цифровой торговле с Великобританией.
Также на встрече обсуждались результаты проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/ TAPAS", благодаря которому осуществлен запуск Дії, програм еВідновлення и проведена цифровая реформа строительства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Сенате США представили законопроект о конфискации активов рф для помощи Украине: Шмыгаль отреагировал
Совместная украинско-британская платформа TechBridge откроет дополнительное финансирование для украинских компаний и стартапов – Федоров
Украинский министр Михаил Федоров и посол Великобритании Мартин Харрис обсудили будущее сотрудничество, включая новую платформу UA-UK TechBridge, которая поможет украинским технологическим фирмам привлечь британские инвестиции.
россияне обстреляли админздание в Торецке: ранены три человека, которые пришли получить гумпомощь
российские войска обстреляли жилой район в Торецком, Донецк, ранив трех мирных жителей в административном здании, где распределялась гуманитарная помощь. Начато расследование военных преступлений.
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
Если украинско-польская граница останется заблокированной, то цены на импортные товары, такие как рыба, икра и цитрусовые, значительно вырастут из-за дефицита, считает экономист.
"Мы уничтожим ХАМАС": Нетаньяху после встречи с Блинкеном
После недавнего теракта в Израиле премьер-министр Беньямин Нетаньяху на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном пообещал уничтожить ХАМАС.
Оборонно-промышленная стратегия ЕС должна включать Украину - президент Еврокомиссии
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость включения Украины в оборонно-промышленную стратегию ЕС.
Мужчину, который едва не сжег заживо детей, отправили под стражу
Мужчина, пытавшийся спали заживо пятерых подростков, был задержан на 60 суток. Дети, облитые бензином нетрезвым мужчиной, не пострадали.
ГБР начало расследование из-за найденных неучтенных микросхем в воинской части Житомирщины стоимостью более 65 млн грн
ГБР расследует выявление 50 тонн незарегистрированных микросхем на сумму более 65 миллионов гривен в Житомирской воинской части, подозревая хищение военного имущества во время военного положения. Чипы содержали драгоценные металлы, включая золото и серебро.
Беларусь открывает консульство в ростове, сфера его деятельности будет охватывать оккупированные территории Украины
беларусь открыла консульство в ростове-на-дону, россия, юрисдикция которого распространяется на оккупированные россией украинские территории, такие как Крым и части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Зеленский обсудил с премьером Британии потребности для усиления оборонных возможностей и воздушного щита
Зеленский обсудил потребности Украины в обороне с премьер-министром Великобритании Сунаком.
Похищали и пытали людей: СБУ сообщила о подозрении 30 коллаборационистам из Запорожской области
СБУ разоблачила 30 коллаборационистов, которые сотрудничали с российскими войсками в Украине. Им заочно объявили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 - коллаборационная деятельность. Каждому грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.