Советник Президента: в Украине не готовят мобилизацию 18-летних
Киев • УНН
Советник президента Дмитрий Литвин отрицает планы по мобилизации 18-летних в Украине. Заявление прозвучало после сообщений AP о возможных изменениях в мобилизационном законодательстве по инициативе США.
Советник президента Украины Дмитрий Литвин в четверг, 5 декабря, заявил, что в Украине не планируют уменьшать мобилизационный возраст до 18-ти лет. Об этом он написал в соцсети X, передает УНН.
Никто не готовит никакую мобилизацию 18-летних
Контекст
Накануне Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять "трудные решения" о дальнейшей мобилизации войск.
По словам госсекретаря США, это критически важно, "потому что даже с деньгами, даже с боеприпасами, на фронте должны быть люди, чтобы противостоять российской агрессии".
Перед этим агентство AP сообщало, что администрация Байдена призывает Украину изменить мобилизационное законодательство для призыва с 18 лет. Тогда Литвин также комментировал эту информацию. Он заявлял, что из-за задержек в поставках военной помощи со стороны западных партнеров Украине не хватает оружия для того, чтобы обеспечить уже мобилизованных солдат.