Совет Украина-НАТО собрался в Брюсселе: Столтенберг выразил уверенность, что Украина станет полноправным членом Альянса

Совет Украина-НАТО сегодня собрался на первое заседание на уровне министров иностранных дел. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего вступительного слова выразил уверенность, что Украина однажды станет полноценным членом Альянса, передает УНН.

Мы непоколебимо поддерживаем Украину и мы надеемя, что однажды, мы уверены, что Украина будет сидеть с нами за столом как полноправный член Альянса - сказал Столтенберг.

Детали

По словам Столтенберга, агрессия россии продолжает угрожать безопасности всей Европы, и члены Альянса предоставляют Украине беспрецедентную военную, финансовую и гуманитарную помощь. А также полностью поддерживают Украину в реформах на пути к членству в НАТО.

Он также указал, что вместе с представителями стран-членов Альянса на заседании Совета Украина-НАТО присутствует министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который "проинформирует о текущей ситуации на местах и о конкретных потребностях Украины".

"Союзники продолжают стоять рядом с Украиной ради вашей и нашей безопасности", - подчеркнул Генсек НАТО.

Напомним

Совет Украина-НАТО сегодня обсудит шаги для наращивания производства оружия и боеприпасов, сообщил Кулеба.

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