Сотрудничество в области оборонной промышленности и восстановление: Зеленский встретился с представителями норвежского бизнеса

В рамках официального визита в Норвегию Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Премьер-министром Королевства Норвегия Йонасом Гаром Стере провел встречу с представителями норвежских деловых кругов, передает УНН.

Глава Украинского государства поблагодарил все норвежские оборонные компании, которые производят оружие, помогающее украинцам защищать жизнь, и пригласил их к локализации своего производства в Украине. Он рассказал, что украинские военные, в частности, высоко ценят норвежские ЗРК NASAMS.

Президент отметил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с норвежскими компаниями в области оборонной промышленности, в частности используя практический опыт, приобретенный во время этой войны. Наше государство также хотело бы внедрять соответствующие образовательные программы.

Владимир Зеленский проинформировал представителей бизнеса о приоритетных направлениях восстановления Украины после войны.

"Мы поставили себе задачу - думать о будущем даже во время войны", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Украина продолжает осуществлять реформы, в частности в антикоррупционной сфере, судебной системе, выполняет рекомендации МВФ, Всемирного банка и Европейской комиссии.

Президент рассказал о продолжении курса на цифровизацию Украины и ее экономики.

Зеленский отметил, что атаки на украинскую энергетику в прошлом году указали на необходимость большей защиты и реформирования энергетической системы, ее децентрализации.

Учитывая положительный опыт сотрудничества в области возобновляемой энергетики Президент предложил профильным компаниям присоединиться к усилиям по восстановлению Украины на принципах энергоэффективности и "зеленого" перехода.

Также обсуждались вопросы возможной активизации двустороннего сотрудничества в агропромышленной отрасли.

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