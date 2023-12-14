Сотрудничество в области оборонной промышленности и восстановление: Зеленский встретился с представителями норвежского бизнеса
Киев • УНН
Во время своего визита в Норвегию Президент Украины Зеленский поблагодарил норвежские оборонные компании за помощь и пригласил их наладить производство в Украине, подчеркнув заинтересованность в сотрудничестве в оборонном и энергетическом секторах, включая послевоенное восстановление и "зеленый" переход.
В рамках официального визита в Норвегию Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Премьер-министром Королевства Норвегия Йонасом Гаром Стере провел встречу с представителями норвежских деловых кругов, передает УНН.
Глава Украинского государства поблагодарил все норвежские оборонные компании, которые производят оружие, помогающее украинцам защищать жизнь, и пригласил их к локализации своего производства в Украине. Он рассказал, что украинские военные, в частности, высоко ценят норвежские ЗРК NASAMS.
Президент отметил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с норвежскими компаниями в области оборонной промышленности, в частности используя практический опыт, приобретенный во время этой войны. Наше государство также хотело бы внедрять соответствующие образовательные программы.
Владимир Зеленский проинформировал представителей бизнеса о приоритетных направлениях восстановления Украины после войны.
"Мы поставили себе задачу - думать о будущем даже во время войны", - сказал он.
Глава государства подчеркнул, что Украина продолжает осуществлять реформы, в частности в антикоррупционной сфере, судебной системе, выполняет рекомендации МВФ, Всемирного банка и Европейской комиссии.
Президент рассказал о продолжении курса на цифровизацию Украины и ее экономики.
Зеленский отметил, что атаки на украинскую энергетику в прошлом году указали на необходимость большей защиты и реформирования энергетической системы, ее децентрализации.
Учитывая положительный опыт сотрудничества в области возобновляемой энергетики Президент предложил профильным компаниям присоединиться к усилиям по восстановлению Украины на принципах энергоэффективности и "зеленого" перехода.
Также обсуждались вопросы возможной активизации двустороннего сотрудничества в агропромышленной отрасли.
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Сотрудничество в области оборонной промышленности и восстановление: Зеленский встретился с представителями норвежского бизнеса
Во время своего визита в Норвегию Президент Украины Зеленский поблагодарил норвежские оборонные компании за помощь и пригласил их наладить производство в Украине, подчеркнув заинтересованность в сотрудничестве в оборонном и энергетическом секторах, включая послевоенное восстановление и "зеленый" переход.
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