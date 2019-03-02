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Сотни журналистов протестовали против цензуры в СМИ в столице Хорватии

Сотни журналистов протестовали против цензуры в СМИ в столице Хорватии

Киев  •  УНН

 • 7553 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Представители хорватских медиа провели акцию против давления на журналистов и свободу слова. Они обратились к правительству, чтобы то повлияло на ситуацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Несколько сотен хорватских журналистов провели в столице страны Загребе в субботу, 2 марта, акцию в поддержку свободы слова и против давления на работников СМИ. Они прошли маршем к министерству культуры, в стране ответственное за сферу СМИ, и провели митинг на площади, где расположены здания парламента и правительства.

Мероприятие под названием “Вы захватили СМИ, но мы не откажемся от журналистики” было организовано хорватской журналистской ассоциацией, сообщает агентство AP. Таким образом представители медиа решили отреагировать на более 1,1 тысячи судебных исков, которые были поданы в стране против журналистов. Участники акции передали свои требования о прекращении цензуры в СМИ хорватскому правительству консерваторов, которое возглавляет лидер Хорватского демократического союза (HDZ) Андрей Пленкович.

“Проблема с цензурой в СМИ в Хорватии оказалась в центре внимания после того, как хорватский общественный вещатель HRT подал более 30 судебных исков против журналистов телеканала и других СМИ, которые жаловались на цензуру”, — отмечают журналисты DW.

Demonstration in #Zagreb gegen #Medienzensur pic.twitter.com/crPFgqjbnE

— Stimme Kroatiens (@StimmeKroatiens) 2 березня 2019 р.

Напоминаем, десятки тысяч людей вышли в Милане на акцию протеста против расизма.

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