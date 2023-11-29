Сотни домов в оккупированном Мариуполе до сих пор без тепла - Мариупольский городской совет

В оккупированном Мариуполе жители сотен домов замерзают в собственных квартирах - тепла нет даже несмотря на так называемый "ремонт", поскольку оккупанты не выделяют средства на замену устаревших труб. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает УНН.

Мариупольцы замерзают в домах, средств на замену труб оккупанты не выделяют. Сотни домов в оккупированном городе до сих пор без тепла. Так, жители многоэтажки по улице Солнечная, 9 - замерзают. В доме сделали так называемый "ремонт", установили даже батареи. Но тепла так и нет. Люди возмущены - в квартирах уже появляется плесень - говорится в сообщении.

Жители захваченного российскими войсками города говорят о "наплевательском отношении" к себе. По словам пенсионера Виктора Григорьевича, несмотря на начало декабря отопления нет и "никто его не подключает". Вместе с тем, "Теплосеть" бездействует, поскольку на замену устаревших сетей нет средств, - в ответ на обращение жителей, просят больше не звонить.

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Нет средств, чтобы люди работали. Они за такую зарплату не хотят работать - рассказывает мариупольчанка Татьяна.

Жители боятся, что придется покупать и включать обогреватели. Так как ситуаций сотни, это может привести к замыканию электросети и пожарам. Указывается, что оккупантам на проблемы обычных людей плевать, потому что для них Мариуполь - это лишь способ списать деньги и обогатиться на войне.

Напомним

В Мариуполе на пляже Песчаный зафиксировали в 15,5 раза повышенный радиационный фон.

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