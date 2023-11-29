Сотни домов в оккупированном Мариуполе до сих пор без тепла - Мариупольский городской совет

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Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
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Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

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В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
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Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
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Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

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В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
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28 ноября  •  155454 просмотра

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

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Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
27 ноября  •  183981 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

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В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
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В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

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Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
27 ноября  •  167438 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

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Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
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Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

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Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
27 ноября  •  153335 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

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В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
27 ноября  •  142420 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

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Новости по теме

Сотни домов в оккупированном Мариуполе до сих пор без тепла - Мариупольский городской совет

Сотни домов в Мариуполе остаются без отопления, поскольку оккупанты не финансируют замену труб, из-за чего жители вынуждены терпеть холод и сталкиваться с такими проблемами, как плесень в своих домах.

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В Украине ликвидировали еще два канала нелегального сбыта оружия и боеприпасов в Ровенской и Ивано-Франковской областях.

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Хотели продать российское "трофейное" оружие и взрывчатку: задержали двух дельцов

Microsoft продлит госучреждениям Украины бесплатный доступ к облачным сервисам до конца 2024 года

Microsoft будет предоставлять бесплатные облачные сервисы украинским государственным учреждениям, школам и больницам до конца 2024 года.

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Microsoft продлит госучреждениям Украины бесплатный доступ к облачным сервисам до конца 2024 года

Вражеская атака на Запорожскую область: россияне ударили во время разгрузки авто с гумпомощью, есть травмированные

Россияне атаковали гражданских с помощью беспилотника-камикадзе в Степногорске Запорожской области во время разгрузки грузовика с гуманитарной помощью. 77-летняя женщина и двое мужчин были госпитализированы с серьезными ранениями.

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Вражеская атака на Запорожскую область: россияне ударили во время разгрузки авто с гумпомощью, есть травмированные

Генсек НАТО надеется, что поставки F-16 Украине начнутся так быстро, как возможно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не может точно сказать, когда Украина получит истребители F-16, но надеется, что это произойдет как можно скорее, отметив, что подготовка пилотов продолжается.

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Генсек НАТО надеется, что поставки F-16 Украине начнутся так быстро, как возможно

Переселенцы в Тернополе получили гуманитарную помощь от Фонда Вадима Столара

Фонд Вадима Столара предоставил продуктовые наборы для поддержки внутренне перемещенных лиц в Тернополе в рамках своих постоянных гуманитарных миссий по всей стране. Фонд планирует свои миссии на основе анализа и запросов от тех, кто был вынужден покинуть свои дома в результате продолжающейся российской агрессии.

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Переселенцы в Тернополе получили гуманитарную помощь от Фонда Вадима Столара

В Харькове бушует непогода: мощный ветер сорвал крышу одного из домов

В Харькове бушует непогода. Ветер в городе настолько сильный, что сорвал кровлю с одного из домов. Всего из-за непогоды на Харьковщине без света осталось почти 2 тысячи потребителей.

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В Харькове бушует непогода: мощный ветер сорвал крышу одного из домов

Экс-госсекретарь США Помпео призвал Украину гарантировать защиту инвестиций для победы и экономического роста

Помпео отметил, что США готовы предоставлять Украине всю необходимую поддержку для победы, а сама Украина, кроме борьбы на линии фронта, должна продолжить демократические трансформации - они обеспечат экономическую мощь для противостояния российским посягательствам или агрессии.

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Экс-госсекретарь США Помпео призвал Украину гарантировать защиту инвестиций для победы и экономического роста

Министры иностранных дел G7 выразили поддержку продолжению перемирия между Израилем и ХАМАС

G7 приветствовала перемирие между Израилем и ХАМАС, которое привело к увеличению гуманитарной помощи и освобождению части заложников, призвав освободить всех оставшихся заложников. Они подчеркнули право Израиля на самозащиту и необходимость предотвращения эскалации конфликта.

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Министры иностранных дел G7 выразили поддержку продолжению перемирия между Израилем и ХАМАС

Совет ЕС рассмотрит блокирование пунктов пропуска на польско-украинской границе

Транспортный совет ЕС обсудит 4 декабря блокаду польскими перевозчиками польско-украинского пограничного пункта пропуска, а также беспокойство относительно влияния транспортного соглашения между Украиной и ЕС. Для решения проблемы было предложено создать дополнительные полосы для пустых грузовиков из Украины и усовершенствовать систему.

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Совет ЕС рассмотрит блокирование пунктов пропуска на польско-украинской границе