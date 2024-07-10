Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом в Вашингтоне подписали соглашение по безопасности между государствами, а также рассказал, на чем сосредоточен документ, передает УНН.

"В Вашингтоне вместе с Премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом подписали соглашение по безопасности между нашими государствами.

Люксембург будет продолжать оказывать военную помощь Украине и будет в дальнейшем поддерживать защиту жизни наших людей. Соглашение сосредоточено на политическом и ценностном взаимодействии между нашими странами. Люксембург поддерживает санкции против россии, наше дальнейшее укрепление на европейском и евроатлантическом направлениях - вступление Украины в ЕС и НАТО, - а также будет помогать защите и восстановлению нашего культурного наследия", - написал Зеленский.

Он поблагодарил Люксембург за выбор в пользу справедливости и мира.

Украина подписала соглашение по безопасности с Люксембургом