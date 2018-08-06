Сегодня истекают сроки подачи заявления в вузы для бюджетников

"Сегодня, 6 августа 2018 года, истекает срок, когда поступающие на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления), которые получили рекомендации на бюджет, должны выполнить требования к зачислению. Они должны подать необходимые документы в приемные комиссии вузов до 18:00", - говорится в сообщении.

Зачисление по государственным или региональным заказам проводится до 12:00 вторника, 7 августа.

Так, рекомендации к зачислению были предоставлены 1 августа. У поступающих, которые смогли получить бюджетное место, напротив одного из заявлений в электронном кабинете появился статус "Рекомендовано к зачислению (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)". После выполнения требований статус электронного заявления должно измениться на "Включено в приказ".

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Если поступающий не выполнит требования, то его рекомендация теряется, а статус электронного заявления меняется на "Исключено из списка рекомендованных (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)". Такие абитуриенты теряют право в нынешнем году на зачисление (перевод) на обучение по государственному и региональному заказу.

Все абитуриенты, не получившие рекомендацию на бюджет, автоматически участвуют в конкурсе на контракт по всем своим заявлениям. В случае получения рекомендации статус электронного заявления поступающего меняется с "Допущено к конкурсу" или "Допущено к конкурсу (обучение за средства физических и / или юридических лиц)" на "Рекомендовано к зачислению (обучение за средства физических и/или юридических лиц)".

Зачисление на контракт может длиться до 30 сентября, однако конкретные сроки определяет каждое заведение самостоятельно.

После 7 августа также будет происходить перевод на вакантные места бюджета. Он должен завершиться к 18 августа. Право на перевод по всем специальностям у абитуриентов, которые имеют специальные условия на участие в конкурсе. На перевод вправе претендовать также очередники, которые не были рекомендованы по широкому конкурсу на бюджетные места, но только по тем специальностям, которым уделяется особая поддержка, и, естественно, в пределах вакантных мест.

Для перевода поступающие предварительно должны быть зачислены на обучение на контракт.

Напомним, рекомендации на бюджет получили почти 59 тысяч выпускников.