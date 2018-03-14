Сегодня определятся последние четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Двумя матчами в ответ завершится стадия 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
"Барселона" - "Челси". "Барселона" обеспечила себе определенное преимущество, получив на "Стэмфорд Бридж" результативную ничью (1:1), но не стоит забывать, что "Челси" не потерпел ни одного поражения в последних четырех матчах на "Камп Ноу".
Команды провели в еврокубках 13 очных встреч и все - в Лиге чемпионов с 2000 года. В плей-офф турнира пути команд до этого пересекались пять раз, и почти всегда эти встречи превращались в настоящие шоу.
Клубы третий раз играют на стадии 1/8 финала, и в случае успеха каталонцы выйдут в четвертьфинал турнира в рекордный 11-й раз подряд. "Челси" же за последние пять сезонов только раз пробивались дальше 1/8 финала, и два своих последних участия в Лиге чемпионов завершал как раз в этом раунде.
Две последние кампании "Барселона" завершала на стадии 1/4 финала, уступив в прошлом сезоне "Ювентус", а перед этим - "Атлетико".
"Бешикташ" примет "Баварию" в Стамбуле в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА после поражение в Мюнхене со счетом 0:5.
"Бешикташ" - "Бавария". "Бешикташ" стал первым турецким клубом, который занял первое место в группе Лиги чемпионов. В результате "черные орлы" впервые вышли в 1/8 финала. "Бавария", напротив, имеет богатый опыт участия в плей-офф.
Единственный раз команды встречались на групповом этапе в сезоне 1997/98. "Бавария" выиграла оба матча со счетом 2:0. В первой встрече в Мюнхене отличились Томас Хельмер и Баслер.
Отметим, что в первой игре данного противостояния мюнхенцев гарантировали комфортный задел - 5:0.
Как сообщал УНН, процесс жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов будет помогать проводить Андрей Шевченко.