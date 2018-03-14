Сегодня определятся последние четвертьфиналисты Лиги чемпионов

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 42442 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 56240 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 59741 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102648 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 94035 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103759 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110780 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116999 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122540 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133963 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Сегодня определятся последние четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Сегодня определятся последние четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 11160 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Двумя матчами в ответ завершится стадия 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

"Барселона" - "Челси". "Барселона" обеспечила себе определенное преимущество, получив на "Стэмфорд Бридж" результативную ничью (1:1), но не стоит забывать, что "Челси" не потерпел ни одного поражения в последних четырех матчах на "Камп Ноу".

Команды провели в еврокубках 13 очных встреч и все - в Лиге чемпионов с 2000 года. В плей-офф турнира пути команд до этого пересекались пять раз, и почти всегда эти встречи превращались в настоящие шоу.

Клубы третий раз играют на стадии 1/8 финала, и в случае успеха каталонцы выйдут в четвертьфинал турнира в рекордный 11-й раз подряд. "Челси" же за последние пять сезонов только раз пробивались дальше 1/8 финала, и два своих последних участия в Лиге чемпионов завершал как раз в этом раунде.

Две последние кампании "Барселона" завершала на стадии 1/4 финала, уступив в прошлом сезоне "Ювентус", а перед этим - "Атлетико".

"Бешикташ" примет "Баварию" в Стамбуле в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА после поражение в Мюнхене со счетом 0:5.

"Бешикташ" - "Бавария". "Бешикташ" стал первым турецким клубом, который занял первое место в группе Лиги чемпионов. В результате "черные орлы" впервые вышли в 1/8 финала. "Бавария", напротив, имеет богатый опыт участия в плей-офф.

Единственный раз команды встречались на групповом этапе в сезоне 1997/98. "Бавария" выиграла оба матча со счетом 2:0. В первой встрече в Мюнхене отличились Томас Хельмер и Баслер.

Отметим, что в первой игре данного противостояния мюнхенцев гарантировали комфортный задел - 5:0.

Как сообщал УНН, процесс жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов будет помогать проводить Андрей Шевченко.

Украинские Национальные Новости

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