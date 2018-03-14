Сьогодні визначаться останні чвертьфіналісти Ліги чемпіонів

ukru
Ексклюзив
14:20 • 103447 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
13:52 • 102357 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 212455 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 159436 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 238285 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 184027 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 219599 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 225306 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 243003 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 134879 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
0.9 м/с
59 %
752 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

26 березня, 08:07 • 168097 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 116805 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 105110 перегляди
У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

26 березня, 10:23 • 77480 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 59411 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 37382 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 103447 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 212455 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 238285 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 246995 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 47656 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 43974 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 59411 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 105110 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 116805 перегляди
Актуальне
Сьогодні визначаться останні чвертьфіналісти Ліги чемпіонів

Сьогодні визначаться останні чвертьфіналісти Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 11161 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Двома матчами у відповідь завершиться стадія 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.

“Барселона” — “Челсі”. “Барселона” забезпечила собі певну перевагу, здобувши на “Стемфорд Брідж” результативну нічию (1:1), але не варто забувати, що “Челсі” не зазнав жодної поразки в останніх чотирьох матчах на “Камп Ноу”.

Команди провели в єврокубках 13 очних зустрічей і всі — в Лізі чемпіонів з 2000 року. У плей-оф турніру шляху команд до цього перетиналися п’ять разів, і майже завжди ці сутички перетворювалися на справжні шоу.

Клуби втретє грають на стадії 1/8 фіналу, і в разі успіху каталонці вийдуть у чвертьфінал турніру в рекордний 11-й раз поспіль. “Челсі” ж за останні п’ять сезонів лише раз пробивалися далі 1/8 фіналу, і два своїх останніх походи в Лізі чемпіонів завершував якраз в цьому раунді.

Дві останні кампанії “Барселона” завершувала на стадії 1/4 фіналу, поступившись в минулому сезоні “Ювентусу”, а перед цим — “Атлетіко”.

“Бешикташ” прийме “Баварію” в Стамбулі в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА після приголомшливої поразки в Мюнхені з рахунком 0:5.

“Бешикташ” — “Баварія”. “Бешикташ” став першим турецьким клубом, який зайняв перше місце в групі Ліги чемпіонів. В результаті “чорні орли” вперше вийшли в 1/8 фіналу. “Баварія”, навпаки, має багатий досвід участі в плей-оф.

Єдиний раз команди зустрічалися на груповому етапі в сезоні 1997/98. “Баварія” виграла обидва матчі з рахунком 2:0. У першій зустрічі в Мюнхені відзначилися Томас Хельмер і Маріо Баслер.

Відзначимо, що у першій грі даного протистояння мюнхенців гарантували комфортний заділ — 5:0.

Як повідомляв УНН, процес жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів допомагатиме проводити Андрій Шевченко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.81
Brent
$73.38
Bitcoin
$86,684.60
S&P 500
$5,728.95
Газ TTF
$40.95
Золото
$3,050.99
Ethereum
$2,011.90