Сьогодні визначаться останні чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Двома матчами у відповідь завершиться стадія 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.
“Барселона” — “Челсі”. “Барселона” забезпечила собі певну перевагу, здобувши на “Стемфорд Брідж” результативну нічию (1:1), але не варто забувати, що “Челсі” не зазнав жодної поразки в останніх чотирьох матчах на “Камп Ноу”.
Команди провели в єврокубках 13 очних зустрічей і всі — в Лізі чемпіонів з 2000 року. У плей-оф турніру шляху команд до цього перетиналися п’ять разів, і майже завжди ці сутички перетворювалися на справжні шоу.
Клуби втретє грають на стадії 1/8 фіналу, і в разі успіху каталонці вийдуть у чвертьфінал турніру в рекордний 11-й раз поспіль. “Челсі” ж за останні п’ять сезонів лише раз пробивалися далі 1/8 фіналу, і два своїх останніх походи в Лізі чемпіонів завершував якраз в цьому раунді.
Дві останні кампанії “Барселона” завершувала на стадії 1/4 фіналу, поступившись в минулому сезоні “Ювентусу”, а перед цим — “Атлетіко”.
“Бешикташ” прийме “Баварію” в Стамбулі в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА після приголомшливої поразки в Мюнхені з рахунком 0:5.
“Бешикташ” — “Баварія”. “Бешикташ” став першим турецьким клубом, який зайняв перше місце в групі Ліги чемпіонів. В результаті “чорні орли” вперше вийшли в 1/8 фіналу. “Баварія”, навпаки, має багатий досвід участі в плей-оф.
Єдиний раз команди зустрічалися на груповому етапі в сезоні 1997/98. “Баварія” виграла обидва матчі з рахунком 2:0. У першій зустрічі в Мюнхені відзначилися Томас Хельмер і Маріо Баслер.
Відзначимо, що у першій грі даного протистояння мюнхенців гарантували комфортний заділ — 5:0.
Як повідомляв УНН, процес жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів допомагатиме проводити Андрій Шевченко.