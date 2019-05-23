Сегодня состоится ВНО по украинскому языку

"Более 349 000 абитуриентов на протяжении 180 минут будут выполнять задачи сертификационной работы по украинскому языку и литературе", - указали в центре.

Общее количество заданий работы - 58. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания - 104.

Допуск абитуриентов к пункту тестирования продлится с 10:15 до 10:50, начало ВНО - 11:00.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешено только при наличии необходимых документов. В течение времени, отведенного на сдачу теста, абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.

Напомним, 21 мая в Украине стартовало ВНО с тестирования по математике.