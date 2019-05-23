Сегодня состоится ВНО по украинскому языку

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 39620 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 61540 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 78360 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 91656 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122691 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111527 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137707 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144630 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130133 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130199 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня состоится ВНО по украинскому языку

Сегодня состоится ВНО по украинскому языку

Киев  •  УНН

 • 8958 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. В Украине в четверг, 23 мая, состоится внешнее независимое оценивание по украинскому языку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу УЦОКО.

"Более 349 000 абитуриентов на протяжении 180 минут будут выполнять задачи сертификационной работы по украинскому языку и литературе", - указали в центре.

Общее количество заданий работы - 58. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания - 104.

Допуск абитуриентов к пункту тестирования продлится с 10:15 до 10:50, начало ВНО - 11:00.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешено только при наличии необходимых документов. В течение времени, отведенного на сдачу теста, абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.

Напомним, 21 мая в Украине стартовало ВНО с тестирования по математике.

Украинские Национальные Новости

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