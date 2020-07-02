Сегодня состоится ВНО по физике
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Сегодня, 2 июля, в Украине состоится внешнее независимое оценивание (ВНО) по физике, на которое зарегистрировалось 28 110 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования.
"Для прохождения теста по физике зарегистрировались 28 110 человек, для которых созданы 1926 аудиторий в 114 пунктах тестирования", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50.
"Обращаем внимание, что в приглашении-пропуске указано промежуток времени, в который участнику/участнице ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска", - отмечается в сообщении.
Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:
-
- оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания,
-
- паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;
-
- приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.
-
"В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении "Дия" абитуриент не будет допущен в пункт проведения ВНО", - отмечают в УЦОКО.
Также там посоветовали абитуриентам взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.
Напомним, профессиональные комиссии Украинского центра оценивания качества образования назвали правильные ответы к заданиям ВНО по украинскому языку и литературе.