ЗНО із української мови: опубліковано правильні відповіді

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Фахові комісії Українського центру оцінювання якості освіти назвали правильні відповіді до завдань ЗНО з української мови і літератури. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Українського центру оцінювання якості освіти.

“Предметні фахові комісії Українського центру оцінювання якості освіти встановили правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з української мови і літератури. Ознайомитися з таблицею правильних відповідей можна в розділі “ЗНО-2020. Українська мова і література”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти з визначення порога “склав/не склав” з української мови і літератури відбудеться до 25 липня. Результати тестування з цього предмета буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 25 липня.

Так, абітурієнтам, які хочуть самостійно визначити кількість набраних тестових балів з української мови і літератури, радять скористатися схемами нарахування балів за виконання завдань, а також критеріями оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного висловлення).

Схеми оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю з української мови буде розміщено завтра в розділі “ЗНО-2020. Українська мова і література”.

Нагадаємо, з 1 липня розпочинається повернення коштів за пробне ЗНО, яке не вдалося провести у закладах освіти через ситуацію з поширенням коронавірусу. Найближчими днями гроші надійдуть на картки учасників. 

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