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ВНО по украинскому языку: опубликованы правильные ответы

ВНО по украинскому языку: опубликованы правильные ответы

Киев  •  УНН

 • 15525 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Профессиональные комиссии Украинского центра оценивания качества образования назвали правильные ответы к заданиям ВНО по украинскому языку и литературе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования.

"Предметные профессиональные комиссии Украинского центра оценивания качества образования установили правильные ответы к заданиям сертификационной работы по украинскому языку и литературе. Ознакомиться с таблицей правильных ответов можно в разделе "ВНО-2020. Украинский язык и литература", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога "сдал/не сдал" по украинскому языку и литературе состоится до 25 июля. Результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 25 июля.

Так, абитуриентам, которые хотят самостоятельно определить количество набранных тестовых баллов по украинскому языку и литературе, советуют воспользоваться схемами начисления баллов за выполнение заданий, а также критериями оценки задания открытой формы с развернутым ответом (собственного высказывания).

Схемы оценивания задания открытой формы с развернутым ответом по украинскому языку будут размещены завтра в разделе "ВНО-2020. Украинский язык и литература".

Напомним, с 1 июля начинается возврат средств за пробное ВНО, которое не удалось провести в учебных заведениях из-за ситуации с распространением коронавируса. В ближайшие дни деньги поступят на карточки участников.

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