Сегодня в Украине отмечают День Государственного флага

Детали

Раньше этот день отмечали только в Киеве 24 июля. Именно в этот день в 1990 году сине-жёлтое знамя было поднято над Киевской мэрией. Украинцы не были уверены, что Декларация о государственном суверенитете будет принята, но 16 июля 1990 это произошло.

В 2009 году были внесены изменения в этот указ и основана ежегодная официальная церемония поднятия флага 23 августа по всей Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство утвердило план мероприятий на День Независимости.

Утверждение же сине-жёлтого флага как государственного состоялось с провозглашением Украинской Народной Республики (УНР). Затем в истории Украины был период красного «серпасто-молоткастого», а за сине-жёлтый сажали в тюрьму.

23 августа 1991 года группа народных депутатов внесла сине-жёлтое украинское знамя в сессионный зал Верховной Рады, а уже 4 сентября его торжественно подняли над зданием парламента.