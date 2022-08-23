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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня в Украине отмечают День Государственного флага

Киев • УНН

 • 309250 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. День Государственного флага отмечается в Украине ежегодно 23 августа, сообщает УНН.

Сегодня в Украине отмечают День Государственного флага

Детали

Раньше этот день отмечали только в Киеве 24 июля. Именно в этот день в 1990 году сине-жёлтое знамя было поднято над Киевской мэрией. Украинцы не были уверены, что Декларация о государственном суверенитете будет принята, но 16 июля 1990 это произошло.

В 2009 году были внесены изменения в этот указ и основана ежегодная официальная церемония поднятия флага 23 августа по всей Украине.

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Утверждение же сине-жёлтого флага как государственного состоялось с провозглашением Украинской Народной Республики (УНР). Затем в истории Украины был период красного «серпасто-молоткастого», а за сине-жёлтый сажали в тюрьму.

23 августа 1991 года группа народных депутатов внесла сине-жёлтое украинское знамя в сессионный зал Верховной Рады, а уже 4 сентября его торжественно подняли над зданием парламента.

Украинские Национальные Новости

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