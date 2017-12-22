Сегодня в Украине снега снова станет больше
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Украине атмосферный фронт обусловит снег, небольшой и умеренный, в большинстве областей. На востоке и юге - местами небольшие осадки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В большинстве областей в течение дня ожидается от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла, на юге 0-5 градусов тепла. Ночные морозы охватят всю Украину, температура воздуха будет колебаться в пределах 2-9 градусов мороза.
На дорогах гололедица.
Ветер западный, 5-12 метров в секунду.
В западных областях пройдет снег. Ночью 4-9 мороза, днем 0-4 градуса тепла.
В северных областях ожидается влажная погода, снег. мокрый снег. Температура воздуха ночью 2-6 мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 тепла.
В восточных областях - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 1-5 мороза, днем от 3 мороза до 2 тепла.
В центральной части местами небольшие осадки. Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем около нуля.
На юге Украины существенных осадков не ожидается Температура воздуха ночью 0-4 мороза, днем 0-4 градуса выше нуля.