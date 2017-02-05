Сегодня в Украине осадки периодически будут чередоваться с прояснениями
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Сегодня умеренные осадки, дождь и мокрый снег, выпадут в восточной части Украины и в большинстве областей Левобережья, на остальной территории осадки преимущественно небольшие, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В воскресенье в Украине осадки периодически будут чередоваться с прояснениями.
В большинстве областей местами гололед, на дорогах гололедица.
Ночью и утром вероятные туманы, видимость в туманах 300-500 метров.
Температура воздуха ожидается ночью от + 2 ° тепла до -5 ° мороза.
Днем 0-3 ° градуса мороза, на востоке до + 2 + 4 ° градусов тепла.
Ветер в Украине западный, 5-10 м / с.