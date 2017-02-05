Сегодня в Украине осадки периодически будут чередоваться с прояснениями

В воскресенье в Украине осадки периодически будут чередоваться с прояснениями.

В большинстве областей местами гололед, на дорогах гололедица.

Ночью и утром вероятные туманы, видимость в туманах 300-500 метров.

Температура воздуха ожидается ночью от + 2 ° тепла до -5 ° мороза.

Днем 0-3 ° градуса мороза, на востоке до + 2 + 4 ° градусов тепла.

Ветер в Украине западный, 5-10 м / с.