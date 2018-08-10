Сегодня в Украине ожидается теплая и сухая погода
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Сегодня в Украине вследствие господства антициклона ожидается сухая погода. Дожди маловероятны во всех областях. Температура воздуха в дневные часы составит 24-28 градусов тепла, в южной части и на востоке до +32 градусов выше нуля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В западных областях существенных осадков не предвидится. Температура воздуха днем 24-28, на Закарпатье до 30 градусов тепла.
В северных областях - преимущественно без осадков. Температура воздуха днем 25-29 градусов тепла.
В восточных областях - без осадков. Температура воздуха днем 27-31 градус выше нуля.
В центральных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха днем 25-30 градусов выше нуля.
На юге Украины осадков не предвидится. Температура воздуха днем 27-31 градус выше нуля.