Сегодня в Украине ожидается теплая и сухая погода

КИЕВ. 10 августа. УНН. Сегодня в Украине вследствие господства антициклона ожидается сухая погода. Дожди маловероятны во всех областях. Температура воздуха в дневные часы составит 24-28 градусов тепла, в южной части и на востоке до +32 градусов выше нуля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.