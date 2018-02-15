Сегодня в Украине ожидается снежная погода

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 68420 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 84254 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 86973 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109022 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100906 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104780 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111737 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117111 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122879 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134398 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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7 марта, 19:45 • 196866 просмотра
Актуальное
Сегодня в Украине ожидается снежная погода

Сегодня в Украине ожидается снежная погода

Киев  •  УНН

 • 31447 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Сегодня в Украине ожидается снежная погода. Синоптиками прогнозируются небольшие и умеренные осадки, на юге - преимущественно дожди. Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра, передает УНН.

Температура воздуха повысится днем ​​до оттепели, на юге 3-6, в Крыму до 10 градусов тепла.

На дорогах гололедица.

В западных областях очкуеться снег. Температура воздуха днем ​​0-3 градуса мороза.

В северных областях - местами снег. Температура воздуха днем ​​около нуля.

В восточных областях ожидается снег. Температура воздуха днем ​​потеплеет до оттепели.

В центральной части пройдет снег. Температура воздуха днем ​​0-3 градуса тепла.

На юге Украины - мокрый снег и дождь. Температура воздуха днем ​​3-6, в Крыму до 10 градусов тепла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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