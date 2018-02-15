Сегодня в Украине ожидается снежная погода
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Сегодня в Украине ожидается снежная погода. Синоптиками прогнозируются небольшие и умеренные осадки, на юге - преимущественно дожди. Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра, передает УНН.
Температура воздуха повысится днем до оттепели, на юге 3-6, в Крыму до 10 градусов тепла.
На дорогах гололедица.
В западных областях очкуеться снег. Температура воздуха днем 0-3 градуса мороза.
В северных областях - местами снег. Температура воздуха днем около нуля.
В восточных областях ожидается снег. Температура воздуха днем потеплеет до оттепели.
В центральной части пройдет снег. Температура воздуха днем 0-3 градуса тепла.
На юге Украины - мокрый снег и дождь. Температура воздуха днем 3-6, в Крыму до 10 градусов тепла.