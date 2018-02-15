Сьогодні в Україні очікується сніжна погода
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Сьогодні в Україні очікується сніжна погода. Синоптиками передбачаються невеликі та помірні опади, на півдні - переважно дощі. Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру, передає УНН.
Температура повітря підвищиться вдень до відлиги, на півдні 3-6, в Криму до 10 градусів тепла.
На дорогах ожеледиця.
У західних областях очкується сніг. Температура повітря вдень 0-3 градуси морозу.
У північних областях — місцями сніг. Температура повітря вдень близько нуля.
У східних областях очікується сніг. Температура повітря вдень потепліє до відлиги.
У центральній частині пройде сніг. Температура повітря вдень 0-3 градуси тепла.
На півдні України — мокрий сніг та дощ. Температура повітря вдень 3-6, в Криму до 10 градусів тепла.