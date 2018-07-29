Сегодня в Украине местами ожидаются грозы, температура до 33 градусов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Сегодня в Украине на востоке и севере - сухо и жарко, а на западе и юге будут небольшие дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Так, будет дождливо на юге, также ожидаются грозы, кроме временно оккупированного Крыма. Температура воздуха составит от 28 до 31 градуса тепла.
В Запорожской области будет небольшой дождь с грозами, в других регионах восточной Украины, сухо и воздух прогреется до 29-33 градусов тепла.
В западных регионах будут небольшие дожди с грозами при температуре от 26 до 30 градусов тепла.
Метеорологи также не прогнозируют осадков на севере страны, где ожидается переменная облачность, а температура воздуха прогреется до +31 градуса.
Как сообщал УНН, выходные в Украине ожидается жаркая погода. Температура воздуха будет достигать + 28 + 32, на юге и востоке + 30 + 35 градусов.