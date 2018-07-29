Сьогодні в Україні місцями очікуються грози, температура до 33 градусів

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Сьогодні в Україні і на сході та півночі - сухо і спекотно, а на заході та півдні будуть невеликі дощі з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Так, дощитиме на півдні, також очікуються грози, окрім тимчасово окупованого Криму. Температура повітря складатиме від 28 до 31 градуса тепла.

У Запорізькій області буде невеликий дощ з грозами, в інших регіонах східної України, сухо і повітря прогріється до 29-33 градусів тепла.

У західних регіонах будуть невеликі дощі з грозами при температурі від 26 до 30 градусів тепла.

Метеорологи також не прогнозують опадів на півночі країни де очікується мінлива хмарність, а температура повітря прогріється до +31 градуса.

Як повідомляв УНН, вихідними в Україні очікується спекотна погода. Температура повітря досягатиме +28+32, на півдні та сході +30+35 градусів.

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