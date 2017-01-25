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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями

Киев • УНН

 • 7836 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. В Украине будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, передает УНН со ссылкой на Украинские гидорометцентр.

"25 января в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в северной части, днем ​​в Украине небольшой снег", - говорится в сообщении.

На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с, днем ​​на Левобережье местами порывы 15-20 м / с.

Температура в течение суток 2-7 ° мороза.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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