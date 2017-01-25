Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В Украине будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, передает УНН со ссылкой на Украинские гидорометцентр.
"25 января в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в северной части, днем в Украине небольшой снег", - говорится в сообщении.
На дорогах местами гололедица.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с, днем на Левобережье местами порывы 15-20 м / с.
Температура в течение суток 2-7 ° мороза.