Сегодня в Киеве завершится отопительный сезон

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 70788 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109456 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167477 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122952 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120569 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114591 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105633 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107347 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103798 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158312 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня в Киеве завершится отопительный сезон

Сегодня в Киеве завершится отопительный сезон

Киев  •  УНН

 • 20382 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Городские власти столицы приняли решение завершить текущий отопительный сезон 1 апреля. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

"Городская власть приняла решение завершить текущий отопительный сезон 1 апреля. Прогноз погоды, который мы получили от Украинского гидрометцентра свидетельствует о том, что с 1 апреля и в последующие дни среднесуточная температура будет больше 8 градусов", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что периодов резкого похолодания, что, например, наблюдались в марте, гидрометцентр не прогнозирует.

"Мы получили почти три тысячи обращений от киевлян, которые просят уже выключить отопление, поскольку стоимость этой услуги - чрезвычайно высока. Поэтому мы используем каждую возможность для экономии киевлян. В этом году отопительный сезон завершится еще раньше по сравнению с предыдущим годом", - сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Как сообщал УНН, на следующей неделе в Киеве стартует VII Всеукраинский фестиваль писанок.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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