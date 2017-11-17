Сегодня в Киеве без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня в столице осадков синоптики не прогнозируют, ожидается переменная облачность, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“Облачно. Без осадков”, — говорится в сообщении.
Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 3-8 м / с.
Температура установится на уровне 4-6 ° тепла.
Как сообщал УНН, сегодня на большей части территории Украины синоптики осадков не прогнозируют , лишь на западе страны местами ожидается небольшой дождь.