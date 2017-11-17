Сегодня в Киеве без осадков

“Облачно. Без осадков”, — говорится в сообщении.

Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 3-8 м / с.

Температура установится на уровне 4-6 ° тепла.

Как сообщал УНН, сегодня на большей части территории Украины синоптики осадков не прогнозируют , лишь на западе страны местами ожидается небольшой дождь.