Сьогодні в Києві без опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні в столиці опадів синоптики не прогнозують, очікується мінлива хмарність, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“Мінлива хмарність. Без опадів”, — йдеться в повідомленні.
Вітер очікується південно-східний, зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура вдень встановиться на рівні 4-6° тепла.
Як повідомляв УНН, сьогодні на більшості території України синоптики опадів не прогнозують, лише на заході країни місцями очікується невеликий дощ.