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Сегодня в большинстве областей Украины ожидается туман

Сегодня в большинстве областей Украины ожидается туман

Киев • УНН

 • 7034 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Сегодня 17 января на территории большинства областей страны ожидается туман. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.

По данным Укргидрометцентра, ночью и утром 17 января во Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Запорожской областях туман, видимость 200-500 м.

Как сообщал УНН, 17 января утром в Украине, кроме крайнего юга, будет наблюдаться туман.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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