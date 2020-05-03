Сегодня в мире отмечают День свободы печати

$41.340.00
45.850.00
ukru
Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста
Эксклюзив
05:00 • 392 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 35815 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 113916 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 122343 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 192794 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 193921 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 403658 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 228768 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 511036 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 350106 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3.1м/с
78%
Популярные новости

"Руки прочь!": в США проходят масштабные акции протеста против политики Трампа

5 апреля, 19:07 • 15129 просмотра

Более 150 боевых столкновений: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте

5 апреля, 19:24 • 10760 просмотра

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 6298 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

23:21 • 17084 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло, в сети появились первые кадры последствий удара

03:51 • 35407 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 153416 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 141495 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 229334 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 403658 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 511036 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 35815 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 45891 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 44807 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 51870 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 82034 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Сегодня в мире отмечают День свободы печати

Киев • УНН

 • 14730 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В этот день, 3 мая, ежегодно с 1994 года отмечают Всемирный день свободы печати, передаёт УНН.

Сегодня в мире отмечают День свободы печати

Так, Всемирный день свободы печати был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в специальной резолюции от 20 декабря 1993 года.

Тема текущего года “Журналистика без страха и предвзятости”.

По случаю Всемирного дня свободы печати 2020 года должна была состояться Международная конференция. Однако в связи с пандемией COVID-19 было принято решение её отложить. Изначально Конференция должна была проходить с 22 по 24 апреля в рамках Всемирного форума в Гааге, Нидерланды. Новые сроки Конференции - 18-20 октября. В этот раз состоятся совместные мероприятия по случаю Всемирного дня свободы печати (3 мая) и Международного дня борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов (2 ноября).

Как сообщал УНН, 30 апреля в Украине праздновали День пограничника

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,334.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.99