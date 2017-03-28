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Сегодня суд попытается определить подсудность по делу В.Януковича

Сегодня суд попытается определить подсудность по делу В.Януковича

Киев • УНН

 • 7548 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Апелляционный суд города Киева сегодня рассмотрит дело в отношении определения территориальной подсудности в уголовном производстве по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича государственной измене, передает УНН.

Судебное заседание назначено на 12.00.

Напомним, 14 марта Генпрокуратура передала дело о госизмене В.Януковича в суд.

Впоследствии дело о госизмене Януковича передали в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.

28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны . То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК.

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