Сегодня стартует 55-я Мюнхенская конференция по безопасности, среди тем: Украина, Сирия и Венесуэла

Откроют конференцию в 15:00 по Киеву министры обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен и Великобритании Гэвин Уильямсон. В течение трех дней участники форума обсудят целый ряд тем, такие как будущее европейской политики в области обороны, отношения Запада и России, кризис в Украине, конфликты на Ближнем Востоке, в Венесуэле, роль Китая в мире и многое другое. В главную повестку дня конференции в этом году включена и тема “Климат и безопасность”. Ранее она чаще всего обсуждалась лишь во время смежных мероприятий и встреч.

Руководитель форума Вольфганг Ишингер не исключил, что на полях может пройти встреча, посвященная урегулированию ситуации в Донбассе. “Меня бы не удивило, если бы на полях Мюнхенской конференции прошла украино-российская встреча или встреча в нормандском формате”, — сказал он. В то же время дипломат высказал мнение, что новые импульсы в процессе урегулирования конфликта в Донбассе целесообразно было бы искать после президентских выборов в Украине.

Среди тем, которые будут подняты в Мюнхене, скорее всего, окажется и проект “Северный поток-2”, который сейчас очень активно обсуждается в Европе и, прежде всего, в Германии. 13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией.

Как отмечал УНН, Украина в Мюнхене продемонстрирует видение по ядерной сделке с Ираном.