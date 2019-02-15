Сегодня стартует 55-я Мюнхенская конференция по безопасности, среди тем: Украина, Сирия и Венесуэла

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 51906 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 69198 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 127345 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128217 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128604 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124529 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159015 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117781 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141386 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145255 просмотра

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Сегодня стартует 55-я Мюнхенская конференция по безопасности, среди тем: Украина, Сирия и Венесуэла

Сегодня стартует 55-я Мюнхенская конференция по безопасности, среди тем: Украина, Сирия и Венесуэла

Киев  •  УНН

 • 9097 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. 15 февраля 2019 года в Мюнхене откроется ежегодная, 55-я, конференция по безопасности, которая считается одним из основных международных мероприятий в этой области. Ее цель — развитие международного сотрудничества в обеспечении мира, поиск путей невоенного урегулирования конфликтов, передает УНН.

Откроют конференцию в 15:00 по Киеву министры обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен и Великобритании Гэвин Уильямсон. В течение трех дней участники форума обсудят целый ряд тем, такие как будущее европейской политики в области обороны, отношения Запада и России, кризис в Украине, конфликты на Ближнем Востоке, в Венесуэле, роль Китая в мире и многое другое. В главную повестку дня конференции в этом году включена и тема “Климат и безопасность”. Ранее она чаще всего обсуждалась лишь во время смежных мероприятий и встреч.

Руководитель форума Вольфганг Ишингер не исключил, что на полях может пройти встреча, посвященная урегулированию ситуации в Донбассе. “Меня бы не удивило, если бы на полях Мюнхенской конференции прошла украино-российская встреча или встреча в нормандском формате”, — сказал он. В то же время дипломат высказал мнение, что новые импульсы в процессе урегулирования конфликта в Донбассе целесообразно было бы искать после президентских выборов в Украине.

Среди тем, которые будут подняты в Мюнхене, скорее всего, окажется и проект “Северный поток-2”, который сейчас очень активно обсуждается в Европе и, прежде всего, в Германии. 13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией.

Как отмечал УНН, Украина в Мюнхене продемонстрирует видение по ядерной сделке с Ираном.

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