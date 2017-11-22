Сегодня начали действовать новые правила перевода средств - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Национальный банк Украины усовершенствовал операции по приему налички для дальнейшего ее перевода, сделав их более прозрачными. Регулятор обязал небанковские финучреждения и коммерческих агентов банков открыть в банке отдельный счет(а) и обеспечить зачисление на него наличных в гривнах, принятой ими для дальнейшего ее перевода. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передает УНН.
Эти нормы содержатся в постановлении Правления Национального банка Украины от 17.11.2017 № 116.
"Целью принятия постановления № 116 является усиление контроля за операциями небанковских финансовых учреждений и коммерческих агентов банков по приему наличности в гривнах для дальнейшего ее перевода", - отметили в НБУ.
Регулятор убежден, что благодаря этому документу удастся обеспечить прозрачность таких операций и избежать рисков использования принятой наличности в теневых схемах.
В сообщении Нацбанка отмечается, что положения постановления согласуются с положениями Директивы (ЕС) 2015/2366 о платежных услугах на внутреннем рынке в части хранения средств, полученных от пользователей платежных услуг, на отдельных счетах в банках.
"В целях обеспечения отражения в бухгалтерском учете операций по приему средств для последующего их перевода, НБУ внес соответствующие изменения в План счетов бухгалтерского учета банков Украины и Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета банков Украины. Об этом говорится в постановлении Правления НБУ от 17.11.2017 № 117", - добавили в пресс-службе регулятора.
В Нацбанке уверены, что реализация норм постановления №117 предоставит пользователям возможность получать достоверную информацию об отражении в бухгалтерском учете операций по приему средств небанковскими финучреждениями или коммерческими агентами банков для последующего их перевода по назначению, с целью принятия экономических решений.
Как в уточняется в сообщении постановления № 116 и № 117 вступают в силу с 22 ноября 2017 года.
Напомним, в НБУ объяснили как округлять цены после прекращения эмиссии монет мелкого номинала.