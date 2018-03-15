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Сегодня парламент должен рассмотреть представление ГПУ относительно Бакулина

Сегодня парламент должен рассмотреть представление ГПУ относительно Бакулина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Сегодня, 15 марта парламент должен рассмотреть представление генпрокурора Юрия Луценко относительно привлечения к уголовной ответственности народного депутата Евгения Бакулина, передает УНН.

Как известно, 16 февраля Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Евгения Бакулина.

Со своей стороны председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что получил представление Генерального прокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия парламентом на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Евгения Бакулина и безотлагательно передал документы на рассмотрение парламентского комитета по вопросам регламента и организации работы ВР .

Добавим, что во время заседания регламентного комитета, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о схеме отмывания средств при закупке "вышек Бойко" с участием экс-главы НАК "Нафтогаз" Украины, народным депутатом от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.

"Досудебным расследованием установлено, что Е.Бакулин с марта 2010 года вероятно участвовал в преступной организации, созданной Януковичем, что привело к завладению особенно большими средствами при закупке нефтегазовых вышек для ГАК" Черноморнефтегаз ", - сказал Ю.Луценко.

По его словам, один из свидетелей дал показания, что эта схема реализовывалась Виктором Януковичем, Сергеем Арбузовым, Е.Бакулиным, работниками "Черноморнефтегаза" и другими лицами, в том числе из Латвийской республики.

Как отметил Ю.Луценко, следствием установлено, что планировалось завышать стоимость буровых установок на 150 млн долл. При этом 130 млн долл. должны были идти Януковичу и его окружению, остальные - руководству "Черноморнефтегаз".

Уже позже стало известно, что народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Евгений Бакулин уже полтора года находится за пределами Украины в связи с состоянием здоровья.

Сам Ю.Луценко не исключил, что прокуратура будет обращаться в суд в будущем с просьбой разрешить заочное следствие в отношении народного депутата Е.Бакулина.

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