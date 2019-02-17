Сегодня День спонтанного проявления доброты
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Сегодня во всем мире отмечают День спонтанного проявления доброты, сообщает УНН.
День спонтанного проявления доброты основан несколько лет назад международной благотворительной организацией. Однако, праздник уже получил широкое распространение во многих странах мира независимо от национальности или религиозных убеждений.
В этот день, как призывают организаторы, нужно стараться быть добрым ко всем, и не просто добрым, а добрым безгранично и бескорыстно. Если человек ожидает благодарности за свои добрые дела - это не может считаться бескорыстным проявлением доброты.
День спонтанного проявления доброты - это повод вспомнить о настоящих ценностях нашей жизни и о том, что доброта способна исцелить от душевных мук и недугов каждого, кто ее проявляет. Поэтому проявлять добрые намерения во всех своих действиях должен постараться каждый человек.
В Украине этот праздник пока не получил широкого распространения, однако каждый год о нем узнает все больше украинский.