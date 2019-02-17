Сегодня День спонтанного проявления доброты

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 51842 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 69126 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 127321 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128204 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128595 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124525 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 158997 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117781 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141386 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145255 просмотра

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Сегодня День спонтанного проявления доброты

Сегодня День спонтанного проявления доброты

Киев  •  УНН

 • 19789 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Сегодня во всем мире отмечают День спонтанного проявления доброты, сообщает УНН.

День спонтанного проявления доброты основан несколько лет назад международной благотворительной организацией. Однако, праздник уже получил широкое распространение во многих странах мира независимо от национальности или религиозных убеждений.

В этот день, как призывают организаторы, нужно стараться быть добрым ко всем, и не просто добрым, а добрым безгранично и бескорыстно. Если человек ожидает благодарности за свои добрые дела - это не может считаться бескорыстным проявлением доброты.

День спонтанного проявления доброты - это повод вспомнить о настоящих ценностях нашей жизни и о том, что доброта способна исцелить от душевных мук и недугов каждого, кто ее проявляет. Поэтому проявлять добрые намерения во всех своих действиях должен постараться каждый человек.

В Украине этот праздник пока не получил широкого распространения, однако каждый год о нем узнает все больше украинский.

Украинские Национальные Новости

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