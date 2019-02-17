Сьогодні День спонтанного прояву доброти

День спонтанного прояву доброти заснований кілька років тому міжнародною доброчинною організацією. Однак, воно вже набуло широкого поширення в багатьох країнах світу не залежно від національності чи релігійних переконань.

У цей день, як закликають організатори, треба намагатися бути добрим до всіх, і не просто добрим, а добрим безмежно і безкорисливо. Якщо людина очікує подяки за свої добрі вчинки – це не може вважатися безкорисливим проявом доброти.

День спонтанного прояву доброти - це привід згадати про справжні цінності нашого життя і про те, що доброта здатна зцілити від душевних мук і недуг кожного, хто її виявляє. Тому проявляти добрі наміри у всіх своїх діях повинна постаратися кожна людина.

В Україні це свято поки не набуло широкого поширення, однак кожного року про нього дізнається все більше українців.