Согласовали позиции накануне ключевого саммита ЕС: Зеленский встретился с премьером Швеции
Киев • УНН
Зеленский отметил важность сохранения единства ЕС в вопросах утверждения финансовой помощи Украине и начала переговоров о будущем членстве нашего государства в Евросоюзе.
Президент Владимир Зеленский скоординировал с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном позиции накануне решающего заседания Европейского совета, передает УНН.
"Сосредоточились на предстоящем саммите Европейского совета и важности осуществления исторических шагов для Украины и Европы в целом. Мы ценим активную поддержку Швеции на уровне европейских институтов", - написал Зеленский.
Также Зеленский сообщил, что во время переговоров с Кристерссоном он поблагодарил Швецию за 14 пакетов военной помощи, в частности за "арчеры", IRIS-T, мощные CV-90 и другое необходимое оборудование и боеприпасы, а также за ее долгосрочную преданность поддержке Украины.
"Я также верю, что наступит день, когда голос Швеции в НАТО будет решительно поддерживать членство Украины", - добавил Зеленский.
Офис Президент также сообщил детали их встречи. Сообщается, что Зеленский с Кристерссоном скоординировал позиции накануне решающего заседания Европейского совета, обсудил прогресс Украины в выполнении рекомендаций Еврокомиссии.
Зеленский отметил важность сохранения единства ЕС в вопросах утверждения финансовой помощи Украине и начала переговоров о будущем членстве нашего государства в Евросоюзе.
Президент поблагодарил Швецию за весомую финансовую, гуманитарную и военную помощь Украине с начала полномасштабного вторжения россии, за усиление оборонных возможностей нашей страны, укрепление ее противовоздушной обороны, активное участие в развитии авиационной коалиции.
Дополнение
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что саммит ЕС будет очень не простой, ведь ожидается очень много дискуссий, и не только по украинскому вопросу. На саммите будет пять важных вопросов по Украине, в частности об открытии переговоров о членстве в ЕС и запуск фонда финансовой поддержки.
Согласовали позиции накануне ключевого саммита ЕС: Зеленский встретился с премьером Швеции
Зеленский отметил важность сохранения единства ЕС в вопросах утверждения финансовой помощи Украине и начала переговоров о будущем членстве нашего государства в Евросоюзе.
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