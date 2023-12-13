Согласовали позиции накануне ключевого саммита ЕС: Зеленский встретился с премьером Швеции

Президент Владимир Зеленский скоординировал с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном позиции накануне решающего заседания Европейского совета, передает УНН.

"Сосредоточились на предстоящем саммите Европейского совета и важности осуществления исторических шагов для Украины и Европы в целом. Мы ценим активную поддержку Швеции на уровне европейских институтов", - написал Зеленский.

Также Зеленский сообщил, что во время переговоров с Кристерссоном он поблагодарил Швецию за 14 пакетов военной помощи, в частности за "арчеры", IRIS-T, мощные CV-90 и другое необходимое оборудование и боеприпасы, а также за ее долгосрочную преданность поддержке Украины.

"Я также верю, что наступит день, когда голос Швеции в НАТО будет решительно поддерживать членство Украины", - добавил Зеленский.

Офис Президент также сообщил детали их встречи. Сообщается, что Зеленский с Кристерссоном скоординировал позиции накануне решающего заседания Европейского совета, обсудил прогресс Украины в выполнении рекомендаций Еврокомиссии.

Зеленский отметил важность сохранения единства ЕС в вопросах утверждения финансовой помощи Украине и начала переговоров о будущем членстве нашего государства в Евросоюзе.

Президент поблагодарил Швецию за весомую финансовую, гуманитарную и военную помощь Украине с начала полномасштабного вторжения россии, за усиление оборонных возможностей нашей страны, укрепление ее противовоздушной обороны, активное участие в развитии авиационной коалиции.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что саммит ЕС будет очень не простой, ведь ожидается очень много дискуссий, и не только по украинскому вопросу. На саммите будет пять важных вопросов по Украине, в частности об открытии переговоров о членстве в ЕС и запуск фонда финансовой поддержки.