Содействовал проведению референдума в Крыму: глава избирательной комиссии получил подозрение

Прокуратура Крыма сообщила о подозрении оккупационному председателю "Избирательной комиссии Республики Крым", который способствовал проведению референдума в Крыму, передает УНН.

Детали

Прокуратура сообщила о подозрении председателю "Избирательной комиссии Республики Крым", который способствовал проведению незаконного референдума на территории Крыма в августе 2022 года.

Мужчина координировал формирование и функционирование вражеских "территориальных комиссий", а также открывал и организовывал работу оккупационных "избирательных участков" и обеспечивал технологическим оборудованием. - сообщили в прокуратуре.

При активном содействии подозреваемого была открыта и организована работа вышеупомянутых "участков" в шести городах оккупированного Крыма. В частности, в Севастополе, Симферополе, Керчи, Джанкое, Евпатории и Ялте.

В прокуратуре напоминают, что после оккупации полуострова в 2014 году подозреваемый занял должность оккупационного председателя так называемой "Избирательной комиссии Республики Крым".

Его действия квалифицированы как пособничество в коллаборационистской деятельности, что влечет за собой до 10 лет за решеткой.

Напомним

Почти 2 тысячи уголовных производств по преступлениям против Нацбезопасности возбудило ГБР с начала полномасштабного российского вторжения.