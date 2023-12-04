Содействовал проведению референдума в Крыму: глава избирательной комиссии получил подозрение
Киев • УНН
Крымская прокуратура предъявила обвинение так называемому председателю "Избирательной комиссии Республики Крым" в содействии проведению незаконного референдума и пособничестве государству-агрессору. За это ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Прокуратура Крыма сообщила о подозрении оккупационному председателю "Избирательной комиссии Республики Крым", который способствовал проведению референдума в Крыму, передает УНН.
Детали
Прокуратура сообщила о подозрении председателю "Избирательной комиссии Республики Крым", который способствовал проведению незаконного референдума на территории Крыма в августе 2022 года.
Мужчина координировал формирование и функционирование вражеских "территориальных комиссий", а также открывал и организовывал работу оккупационных "избирательных участков" и обеспечивал технологическим оборудованием.
При активном содействии подозреваемого была открыта и организована работа вышеупомянутых "участков" в шести городах оккупированного Крыма. В частности, в Севастополе, Симферополе, Керчи, Джанкое, Евпатории и Ялте.
В прокуратуре напоминают, что после оккупации полуострова в 2014 году подозреваемый занял должность оккупационного председателя так называемой "Избирательной комиссии Республики Крым".
Его действия квалифицированы как пособничество в коллаборационистской деятельности, что влечет за собой до 10 лет за решеткой.
Напомним
Почти 2 тысячи уголовных производств по преступлениям против Нацбезопасности возбудило ГБР с начала полномасштабного российского вторжения.
Содействовал проведению референдума в Крыму: глава избирательной комиссии получил подозрение
Крымская прокуратура предъявила обвинение так называемому председателю "Избирательной комиссии Республики Крым" в содействии проведению незаконного референдума и пособничестве государству-агрессору. За это ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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