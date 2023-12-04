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Содействовал проведению референдума в Крыму: глава избирательной комиссии получил подозрение

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 17:38  •  19762 просмотра

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Крымская прокуратура предъявила обвинение так называемому председателю "Избирательной комиссии Республики Крым" в содействии проведению незаконного референдума и пособничестве государству-агрессору. За это ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Прокуратура Крыма сообщила о подозрении оккупационному председателю "Избирательной комиссии Республики Крым", который способствовал проведению референдума в Крыму, передает УНН.

Детали

Прокуратура сообщила о подозрении председателю "Избирательной комиссии Республики Крым", который способствовал проведению незаконного референдума на территории Крыма в августе 2022 года.

 Мужчина координировал формирование и функционирование вражеских "территориальных комиссий", а также открывал и организовывал работу оккупационных "избирательных участков" и обеспечивал технологическим оборудованием.

- сообщили в прокуратуре.

При активном содействии подозреваемого была открыта и организована работа вышеупомянутых "участков" в шести городах оккупированного Крыма. В частности, в Севастополе, Симферополе, Керчи, Джанкое, Евпатории и Ялте.

В прокуратуре напоминают, что после оккупации полуострова в 2014 году подозреваемый занял должность оккупационного председателя так называемой "Избирательной комиссии Республики Крым".

Его действия квалифицированы как пособничество в коллаборационистской деятельности, что влечет за собой до 10 лет за решеткой.

Напомним

Почти 2 тысячи уголовных производств по преступлениям против Нацбезопасности возбудило ГБР с начала полномасштабного российского вторжения. 

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Война
Сприяв проведенню референдуму в Криму: голова виборчої комісії отримав підозру
Assisted in holding a referendum in Crimea: the head of the election commission is suspected
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Содействовал проведению референдума в Крыму: глава избирательной комиссии получил подозрение

Крымская прокуратура предъявила обвинение так называемому председателю "Избирательной комиссии Республики Крым" в содействии проведению незаконного референдума и пособничестве государству-агрессору. За это ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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