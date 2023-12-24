Сочельник-2023: новая дата - привычные традиции

Сегодня, 24 декабря, многие украинцы впервые на официальном уровне будут отмечать официальном уровне будут отмечать Сочельник с большинством стран цивилизованного мира. Это стало возможным после перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь, и внесенных после этого изменений в календарь государственных праздников, согласно которым Рождество теперь приходится на 25 декабря. пишет УНН.

С изменением даты многовековые традиции Сочельника в Украине остаются неизменными.

В этот день стоит сходить в церковь: помолиться и исповедаться.

Традиционно на ужин для встречи Рождественской ночи готовят 12 блюд, которые символизируют 12 апостолов и 12 месяцев календарного года.

На столе обязательно должны быть: кутья, борщ с "ушками", грибная юшка, голубцы, вареники, маринованные грибы, маринованная сельдь, тушеная капуста, заливная рыба, фасоль, пампушки, узвар.

Также в этот вечер показывают вертеп - рождественскую сценку-спектакль о рождении Христа, где главными действующими лицами являются Иосиф, Дева Мария, волхвы и царь Ирод. Рождественский вертеп в Украине начинался как кукольный театр, но со временем стал настоящим театрализованным действом.

Ну и конечно, на Сочельник дети и молодежь ходят колядовать.

Не стоит забывать, что в течение сегодняшнего дня действует ряд запретов. В частности, не желательно:

- нарушать пост;

- заниматься тяжелой работой;

- ругаться и повышать голос.