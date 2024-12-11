Собеседования продолжаются: Зеленский пообещал представить изменения в дипкорпусе за полторы недели
Киев • УНН
Президент Украины вместе с министром иностранных дел готовят замены в дипломатическом корпусе. Сейчас продолжаются собеседования с кандидатами на должности послов, есть сильные предложения.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что через полторы недели представят изменения в дипкорпусе, собеседования на должности послов продолжаются, передает УНН.
Президент сообщил, что сегодня провел несколько важных совещаний.
"Вместе с министром иностранных дел Украины Сибигой мы готовим уже вскоре замены в дипломатическом корпусе. Через полторы недели представим. Сейчас идут собеседования с кандидатами и кандидатами на должности послов Украины. Есть сильные предложения", - сообщил Зеленский во время вечернего видеообращения.
Напомним
Президент Владимир Зеленский выступая в ВР во время представления "Плана устойчивости" заявил, что в Украине прорабатывается перезапуск дипломатической службы. До конца года будут проведены замены в корпусе послов.