Собеседования продолжаются: Зеленский пообещал представить изменения в дипкорпусе за полторы недели

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что через полторы недели представят изменения в дипкорпусе, собеседования на должности послов продолжаются, передает УНН.

Президент сообщил, что сегодня провел несколько важных совещаний.

"Вместе с министром иностранных дел Украины Сибигой мы готовим уже вскоре замены в дипломатическом корпусе. Через полторы недели представим. Сейчас идут собеседования с кандидатами и кандидатами на должности послов Украины. Есть сильные предложения", - сообщил Зеленский во время вечернего видеообращения.

Напомним

Президент Владимир Зеленский выступая в ВР во время представления "Плана устойчивости" заявил, что в Украине прорабатывается перезапуск дипломатической службы. До конца года будут проведены замены в корпусе послов.