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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 42027 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 55976 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 59479 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Собчак ответила на слова Климкина о "политической шизофрении"

Собчак ответила на слова Климкина о "политической шизофрении"

Киев  •  УНН

 • 21931 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак заявила, что украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет. Об этом она заявила в своем Instagram в ответ на слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о "политической шизофрении", передает УНН.

"Тем более удивительным стал для меня ответ на мое письмо министра иностранных дел Украины Павла Климкина, уроженца города Курска. Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в "политической шизофрении". Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе "сам такой", но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами. Так кому на самом деле выгодна оккупация Крыма и война на Донбассе, кто фактически действует в интересах Путина, ДНР и ЛНР? У кого из нас шизофрения?", - заявила Собчак.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что просьба о законном въезд на оккупированные территории Крыма для ведения нелегитимной агитации в нелегитимных выборах - политическая шизофрения.

 

Дорогие друзья, граждане Украины, граждане России, жители Крыма. 27 февраля я обратилась в Государственную миграционную службу Украины с письмом. В нем я просила разрешить мне въезд в Крым через украинский Сухопутный Пограничный пункт, в согласовании с законами Украины. Беззаконная аннексия Крыма 17 марта 2014 года - одна из острейшем проблем России, и моя гражданская обязанность - сделать все, чтоб приблизить решение этой проблемы. Именно поэтому я считаю для себя необходимым Безукоризненное исполнение законов Украины в отношении этой территории - как и законов России, гражданином которой я являюсь. В своем письме я указала, что планируемая поездка не носит характера предвыборной агитации. Я не веду в Крыму никакой предвыборной кампании, там не размещаются мои Агитационные материалы. Однако в Крыму живут люди - украинские и российские граждане - ставшие заложниками Нынешней ситуации. Множатся свидетельства нарушения прав человека в Крыму, и в ЭТИХ нарушениях повинны российские, а не украинские власти. Поэтому проблема Крыма неизбежно стала предметом предвыборных дискуссий в России. Я - один из немногих российских политиков, открыто заявляющим о том, что события марта 2014 года - грубое нарушение международного права. Я Выступая за вывод российских ВООРУЖЕННЫХ формирований из Донбасса и по решение крымской проблемы в рамках международных норм. Тем более удивительным стал для меня ответ на мое письмо министра иностранных дел Украины Павла Климкина, уроженца города Курска. Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в «политической шизофрении». Очень НЕ хочется отвечать высшему должностного лицу суверенного государства в духе «сам такой», но задумайтесь: Украинские власти воспрепятствовалы единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом согласовании с ее законами. Так кому на самом деле выгодна оккупация Крыма и война на Донбассе, кто Фактически действует в интересах Путина, ДНР и ЛНР? У кого из нас шизофрения?

Сообщение, распространенный Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 11 марта 2018 в 12:06 PST

Украинские Национальные Новости

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