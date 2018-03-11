Собчак відповіла на слова Клімкіна про "політичну шизофренію"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Кандидат в президенти Російської Федерації Ксенія Собчак заявила, що українська влада перешкодили єдиному російському політикові, що підтримав їх національний суверенітет. Про це вона заявила в своєму Instagram у відповідь на слова міністра закордонних справ України Павла Клімкіна про "політичну шизофренію", передає УНН.
"Тим більше дивною стала для мене відповідь на мій лист міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, уродженця міста Курська. Він відмовив у моєму проханні, звинувативши мене в "політичній шизофренії ". Дуже не хочеться відповідати вищій посадовій особі суверенної держави в дусі "сам такий", але задумайтеся: українська влада перешкодила єдиному російському політикові, що підтримав їх національний суверенітет, відвідати їх країну в суворій відповідності з її законами. Так кому насправді вигідна окупація Криму та війна на до Донбасі, хто фактично діє в інтересах Путіна, ДНР і ЛНР? У кого з нас шизофренія?", - заявила Собчак.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що прохання про законне в'їзд на окуповані території Криму для ведення нелегітимною агітації в нелегітимних виборах - політична шизофренія.
Дорогие друзья, граждане Украины, граждане России, жители Крыма. 27 февраля я обратилась в Государственную миграционную службу Украины с письмом. В нем я просила разрешить мне въезд в Крым через украинский сухопутный пограничный пункт, в соответствии с законами Украины. Беззаконная аннексия Крыма 17 марта 2014 года – одна из острейших проблем России, и моя гражданская обязанность – сделать все, чтобы приблизить решение этой проблемы. Именно поэтому я считаю для себя необходимым безукоризненное исполнение законов Украины в отношении этой территории – как и законов России, гражданином которой я являюсь. В своем письме я указала, что планируемая поездка не носит характера предвыборной агитации. Я не веду в Крыму никакой предвыборной кампании, там не размещаются мои агитационные материалы. Однако в Крыму живут люди – украинские и российские граждане – ставшие заложниками нынешней ситуации. Множатся свидетельства нарушения прав человека в Крыму, и в этих нарушениях повинны российские, а не украинские власти. Поэтому проблема Крыма неизбежно стала предметом предвыборных дискуссий в России. Я – один из немногих российских политиков, открыто заявляющих о том, что события марта 2014 года – грубое нарушение международного права. Я выступаю за вывод российских вооруженных формирований из Донбасса и за решение крымской проблемы в рамках международных норм. Тем более удивительным стал для меня ответ на мое письмо министра иностранных дел Украины Павла Климкина, уроженца города Курска. Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в «политической шизофрении». Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе «сам такой», но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами. Так кому на самом деле выгодна оккупация Крыма и война на Донбассе, кто фактически действует в интересах Путина, ДНР и ЛНР? У кого из нас шизофрения?