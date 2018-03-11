Собчак відповіла на слова Клімкіна про "політичну шизофренію"

"Тим більше дивною стала для мене відповідь на мій лист міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, уродженця міста Курська. Він відмовив у моєму проханні, звинувативши мене в "політичній шизофренії ". Дуже не хочеться відповідати вищій посадовій особі суверенної держави в дусі "сам такий", але задумайтеся: українська влада перешкодила єдиному російському політикові, що підтримав їх національний суверенітет, відвідати їх країну в суворій відповідності з її законами. Так кому насправді вигідна окупація Криму та війна на до Донбасі, хто фактично діє в інтересах Путіна, ДНР і ЛНР? У кого з нас шизофренія?", - заявила Собчак.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що прохання про законне в'їзд на окуповані території Криму для ведення нелегітимною агітації в нелегітимних виборах - політична шизофренія.