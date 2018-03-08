Собчак назвала глупостью попадание в базу данных "Миротворца"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Кандидат в президенты России Ксения Собчак назвала глупостью ее внесение в базу данных украинского сайта “Миротворец”, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.
“Это очередная глупость, что ее комментировать? Я попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной. Я заявила о том, что я еду с гуманитарной миссией, а не с целью агитации, и постаралась это сделать по закону. Вместо этого я получила вот такой странный ответ”, — сказала Собчак.
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Напомним, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак 7 марта попала в базу сайта “Миротворец” за незаконное посещение аннексированного Крыма в 2014 году.