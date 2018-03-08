Собчак назвала дурістю потрапляння в базу даних "Миротворця"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак назвала дурістю її внесення в базу даних українського сайту "Миротворець", передає УНН з посиланням на РІА "Новини".
"Це чергова дурість, що її коментувати? Я спробувала зробити все за тією процедурою, яку Україна вважає правильною. Я заявила про те, що я їду з гуманітарною місією, а не з метою агітації, і постаралася це зробити за законом. Замість цього я отримала ось такий дивний відповідь", - сказала Собчак.
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Нагадаємо, кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак 7 березня потрапила в базу сайту "Миротворець" за незаконне відвідування анексованого Криму в 2014 році.