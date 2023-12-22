Со следующего года Минобороны запустит круглосуточную "горячую линию" для военных и членов их семей

Минобороны планирует создать круглосуточную "горячую линию" для консультации военнослужащих и членов их семей. Об этом со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства передает УНН.

Детали

Заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова вместе с директором государственного учреждения "Правительственный контактный центр" Марианной Вильшинской подписали Меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает организацию совместной работы по функционированию "горячей линии" по номеру 1512.

Калмыкова подчеркнула, что для министерства приоритетной задачей является создание эффективной системы обратной связи.

Совместно с командой направления институционального развития Минобороны был проанализирован процесс и найдена оптимальная модель решения проблемы, которая позволит запустить "горячую линию". Очень важно, чтобы военнослужащий или члены его семьи в любой момент могли сообщить о проблеме - подчеркнула заместитель министра обороны.

По ее словам, вопросы могут касаться финансового или материального обеспечения, ограничения законных прав или любой конфликтной ситуации.

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В ведомстве отмечают, что полноценно услуга заработает в начале января 2024 года. Также, параллельно будет работать телефон "горячей линии" Министерства обороны - 0 800 50 04 42.

Дополнение

Директор государственного учреждения "Правительственный контактный центр" Марианна Вильшанская отмечает, что консультирование для военных и их членов семьи будет происходить круглосуточно.

Для нас очень важно предоставить максимально качественную услугу, ведь речь идет о решении проблем наших защитников. Поэтому коммуницировать с ними будут наши лучшие специалисты. Среди них будут и психологи, которые смогут оказать необходимую помощь - заявила Марианна Вильшанская.

Напомним,

В Украине стартовал пилотный проект по предоставлению услуг социальной поддержки военнослужащим и их семьям с привлечением неправительственных организаций для повышения эффективности и экспертного уровня услуг.