Со следующего года Минобороны запустит круглосуточную "горячую линию" для военных и членов их семей
Минобороны планирует создать круглосуточную "горячую линию" для консультации военнослужащих и членов их семей по короткому номеру 1512.
Правительство внесло изменения, чтобы привлечь офицеров образовательной среды к усилению безопасности в школах
Правительство Украины внесло изменения в нормативно-правовые акты, которые предусматривают направление 500 сотрудников полиции охраны в школы с целью усиления безопасности детей и школьной безопасности.
Благодаря морским ударным дронам Украина образовала 200-мильную зону безопасности в Черном море
Украина установила 200-мильную зону безопасности в Черном море, вытесняя российские корабли из Севастопольской бухты с помощью беспилотников и ракетных атак.
Прямой призыв в воинские части будет предусматриваться через рекрутинг: какие изменения готовят нардепы к мобилизации
Украина планирует добровольный призыв через ЦПАУ, центры занятости и рекрутинговые центры, говорит народный депутат Марьяна Безуглая. Новый законопроект также отменяет категорию "ограниченно годных" в армии.
Крупный бизнес продолжает релоцироваться в Одесскую область - Кипер
В Одесской области наблюдается рост деловой активности.
В Киеве во время воздушной тревоги, когда дети были в укрытии, обвалился потолок - замминистра
Во время воздушной тревоги в Киеве из-за прорыва трубы обвалился потолок укрытия, в котором находились дети; никто не пострадал. Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко сообщил, что сейчас идет расследование.
К зданию правительства привезли Вифлеемский огонь
Украинские скауты передали Вифлеемский огонь мира, символ тепла и единства, правительству. Далее его передадут военным, которые стоят на защите Украины.
За ними охотились давно: Данилов о трех уничтоженных вражеских Су-34
Данилов поздравил украинских военных, которые сбили три российских Су-34, отметив, что длительное преследование этих самолетов-нарушителей привело к их недавнему сбиванию.
Попросила "напугать мобилизацией" мужа: в ОК "Юг" объяснили инцидент со скорой в Одессе
Женщина в Одессе попросила друга-военного напугать ее мужа фальшивой мобилизацией во время развода; военные неправомерно использовали для этого карету скорой помощи, что привело к служебному расследованию.
Рынок недвижимости восстанавливается, спрос оживляется прежде всего на готовое жилье - НБУ
Рынок недвижимости в Украине постепенно возрождается, причем предпочтение отдается готовому жилью, хотя объемы продаж остаются ниже, чем до вторжения; цены на жилье стабильны на первичном рынке, но растут на вторичном рынке.