Старт 33 сезона Украинской премьер-лиги (УПЛ) уже в третий раз подряд начался с нулевой ничьи - на этот раз в матче между "Вересом" и "Карпатами". УНН рассказывает обо всех результатах первого тура нового сезона УПЛ.

Детали

Старт нового сезона 3 августа выпало открыть ровенскому "Вересу" и львовским "Карпатам". Уже по традиции начало нового сезона стартовало с нулевой ничьи. В первом туре было также зафиксирована первая разгромная победа, которую одержал "Шахтер" против "Ворсклы", две победы в добавленное арбитром время, а также результативная ничья в матче "Оболонь" - "Колос".

"Верес" - "Карпаты"

Новый сезон открывали на ривненском "Авангарде" местный "Верес" и львовские "Карпаты". Первый поединок нового сезона завершился "сухими нулями" на табло.

На 12-ой минуте поединка счет в матче мог открыть Виталий Дахновский, но вратарь "Карпат" Александр Кемкин удачно среагировал.

На 25-ой минуте игроки "Вереса" выбежали в контратаку. Дахновский отдал передачу на Владислава Шарая, но Владислав Бабогло в падении заблокировал мяч.

Под занавес первого тайма "Вересу" удалось организовать позиционную атаку, в которой на скорости Евгений Морозко протащил мяч по флангу, отдал пас на Мрвалевича, который пробил во вратаря "Карпат".

На 65-ой минуте "Верес" имел прекрасную возможность повести в счете. Кемкин неудачно выбил мяч, который прилетел прямо в Дахновского. Тот с левого фланга выдал пас Степанюку, который отдал передачу под удар Яго - бразилец пробил с 11 метров сильно, но над перекладиной.

Несмотря на моменты у "Вереса", ни одной из команд так и не удалось забить гол.

Третий сезоне подряд УПЛ открывается "сухой" ничьей: на старте соревновательного года 2022/23 голов не забивали "Шахтер" и "Металлист 1925", в сезоне 2023/24 - "Оболонь" и "Колос".

Состав

"Верес": Кожухарь - Протасевич (Гакман, 85), Гончаренко, Вовченко, Морозко, Клец (Кучеров, 65), Яго, Шарай, Дахновский (Годя, 85), Степанюк, Мрвалевич (Гайдучик, 70).

Запасные: Когут, Чечер, Ющишин, Куция, Свитюха, Баран.

"Карпаты": Кемкин - Сакив (Полегенько, 57), Бабогло, Адамюк, Мирошниченко, Альварес (Клименко, 84), Кузык (Шах, 90), Чачуа, Костенко, Пидлепенец (Стенио, 90), Невес (Сидун, 90).

Запасные: Домчак, Кинарейкин, Катрич, Векляк, Тлумак, Рябов, Ломницкий.

На 89-ой минуте поединка полузащитник "Карпат" Ян Костенко получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Кривбасс" - "Черноморец"

Второй матч первого тура УПЛ и заключительный игрового дня сыграли криворожский "Кривбасс" и одесский "Черноморец".

Уже в дебюте поединка полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб забил первый мяч в новом сезоне УПЛ, удачно замкнув головой передачу с фланга Дениса Кузыка.

На 14-ой минуте защитник "Кривбасса" Тимур Стецьков мог удваивать преимущество своей команды, но мяч после дальнего удара попал в штангу.

На 21-ой минуте Бандейра с нескольких метров замкнул подачу с фланга головой, но вратарь "Черноморца" Артур Рудько зафиксировал мяч и не дал "Кривбассу" удвоить преимущество.

Через несколько минут "расстреливал" ворота "Черноморца" автор первого гола, но мяч полетел выше.

На 32-ой минуте нападающий "Кривбасса" Аду пробивал с острого угла, но кожаный прошел мимо ворот.

"Черноморец" мог отыграться под занавес первого тайма благодаря усилиям Хобленко, но мяч после подачи со штрафного попал в перекладину.

На 51-ой минуте "Кривбассу" удалось забить, однако гол был отменен из-за офсайда.

На 55-й Аду качнул Савченко и ворвался в штрафную с правого фланга, после чего выполнил прострел. Рудько выбил его, но Дибанго выиграл подбор и пробил с левого края. Выше ворот.

На 62-ой минуте защитник "Черноморца", после прострела с фланга, едва не "срезал" мяч в собственные ворота, однако ему повезло, мяч прошел мимо ворот.

До конца матча игроки "Кривбасса", несмотря на преимущество в матче, что подтверждается статистикой - 23 удара (4 в створ) у "Кривбасса" и 6 ударов (0 в створ) у "Черноморца" имели еще несколько прекрасных моментов удвоить преимущество, но мяч откровенно не шел в ворота.

Таким образом криворожане подняли себе настроение перед следующей игрой в квалификации Лиги Европы против чешской "Виктории Пльзень".

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Что интересно, нападающий "Кривбасса" Артур Микитишин, пробивая по воротам, сначала ударил по автобусу "Черноморца", а затем ударил в табло, сломав кусок экрана.

Состав

Кривбасс: Клищук - Дибанго, Стецьков, Романчук, Бандейра - Твердохлеб, Вакулко, Лунев - Хомченовский, Принс, Кузык.

Черноморец: Рудько - Арсич, Ермаков, Бутко, Удод, Савченко - Васильев, Шпорн, Янаков - Хобленко, Попов.

"ЛНЗ" - "Левый берег"

Второй день первого тура открывали черкасский "ЛНЗ" и дебютант УПЛ - столичный "Левый берег" в Черкассах на стадионе "Центральный".

Открывать счет "ЛНЗ" мог уже на 6-ой минуте поединка. Новичок "ЛНЗ" Марк Ассинор удачно принял мяч фактически в центре поля, протащил к линии штрафной площадки и пробил с дальней дистанции. Вратарь "Левого берега" Максим Механив среагировал на выстрел.

Спас свою команду Механив еще через 4 минуты, отразив удар Яшари.

На 21-ой минуте реальный момент, чтобы открыть счет в матче и забить дебютный гол в УПЛ, имел нападающий "Левого берега" Владислав Войцеховский, который вывалился фактически один на один с вратарем, но Кучеренко не дал себя переиграть.

На 32-ой минуте уже "ЛНЗ" получил супер момент. После подачи с углового мяч полетел к Айди Дайко, который сбросил на Хайдина Салиха, который в свою очередь пробил по воротам, мяч застрял где-то в ногах защитников почти на линии ворот. Мог пробить Суареш, но оказался короткого роста и не смог "выпрыгнуть", чтобы пробить головой.

Под занавес первого тайма, игрокам "Левого берега" удалось выбежать в контратаку. Игрок столичного клуба протащил мяч по флангу и точно отдал мяч в ноги Войцеховскому, тот пробросил защитника, вывалился на кипера, но снова не переиграл Кучеренко.

В начале второго тайма Ассинор снова получил возможность открыть счет в матче.

Яшари прострелил в штрафную, Ассинор влетал, но решил почему-то не бить, а обрабатывать мяч, упустив момент для удара.

На 64-ой минуте, наверное, стопроцентный момент, чтобы открыть счет в матче имел Суареш. Яшари опасно прострелил в штрафную, вратарь "Левого берега" отбил мяч, но тот полетел к Суарешу, но с острого угла забросил мяч прямо в Механива.

На 79-ой минуте "Левый берег" подавай угловой. Подача пошла на Банаду, который пробил по воротам, попав в Салиху мяч дошел до Колесника, который с метров 8 пробил мимо ворот. Опасный момент у "Левого берега".

На 3 добавленной минуте ко второму тайму черкасцы заработали стандарт. После его подачи в штрафной площадке произошла суматоха, где ловчее оказался нападающий "ЛНЗ" Ассинор, который "расстрелял" ворота Механива. Таким образом Ассинор вырвал три очка для своей команды - 1:0

Ганский новичок отличился в первом же поединке.

Состав

"ЛНЗ": Кучеренко - Путря, Салиху, Дайко, Пасич - Ангелов, Яшари, Тилль - Эйнел, Олейник, Ассинор.

Запасные хозяев: Пеньков, Самойленко, Стасюк, Бойко, Муравский, Наумец, Молло, Бар.

"Левый берег": Механив - Соколов, Самар, Якимов, Дударенко - Дидух, Банада, Когут, Синица, Войцеховский - Сухоручко.

Запасные гостей: Фастов, Сташкив, Астахов, Семенов, Сильва, Галас, Косовский, Когут, Литовченко, Колесник.

"Ворскла" - "Шахтер"

Еще один поединок сыграли в Полтаве на стадионе им. Алексея Бутовского местная команда "Ворскла" и донецкий "Шахтер". Дончане сразу бросились защищать прошлогодний титул.

Уже на 9-ой минуте матча впечатляющий удар с метров 35 удался капитану "Шахтера" Матвиенко. Мяч по идеальной траектории закрутился от Исенко и от стойки влетел в ворота - 1:0.

На 32-ой минуте "Шахтеру" удалось удвоить преимущество. Георгий Судаков получил мяч в центре поля, протащил и отдал налево на Кевина. Кевин ворвался в штрафную, немного придержал "кожаного" и мягко набросил на голову Александру Зубкову, которому лишь оставалось попасть в ворота, что собственно он и сделал - 2:0.

После перерыва "Ворскла" несколько активизировалась, создав момент, в котором мог забить дебютант "Ворсклы" Александр Черноморец. Денис Ндукве подал прямо на голову Черноморцу, который с нескольких метров пробил в перекладину.

На 47-ой минуте нападающий "горняков" Кевин нашел возможность пробить в окружении нескольких защитников, но не попал в дальний угол.

Отыграть один мяч на 63-ой минуте "ворскляне" могли сократить отставание, но Илья Крупский, который ворвался на на дальнюю штангу после подачи с углового, не смог точно замкнуть навес, пробив мимо.

Уже через 2 минуты Николай Матвиенко длинной передачей нашел Эгиналду, а бразильца уже в штрафной площадке "срезал" Евгений Павлюк. Арбитр назначил пенальти, который удачно реализовал Георгий Судаков, пробив в нижний левый угол. Вратарь "Ворсклы" Павел Исенко угадал направление удара, но не успел среагировать - 3:0.

4 гол "Шахтер" забил через минуту после третьего. Павлюк, который минутой ранее заработал пенальти, отдал передачу точно в ноги Матвиенко, который точно ударил по воротам, оформив таким образом дубль, что является не типичным для игроков на его позиции.

На 83-ой минуте Судаков мог оформлять дубль, но помешал Исенко, который потянул мяч с дальнего угла.

Через две минуты "Ворскла" могла забить мяч престижа, но капитан полтавчан Игорь Пердута не попал в левый угол.

На 88-ой минуте Даниил Сикан, который вернулся после Олимпийских игр в Париже, установил окончательный счет на табло - 5:0. Педриньо, отдав тонкую передачу на Сикана, вывел последнего один на один с Исенко, который не промахнулся с убойной позиции.

Отметим, что перед поединком для болельщиков "Ворсклы" произошел приятный момент. Перед стартом матча состоялась церемония чествования защитника Владимира Чеснакова, который провел за полтавчан 416 поединков. Капитан "ворсклян" официально попрощался с футболом. Защитник планирует дальше работать в тренерском штабе Сергея Долганского.

Состав

Стартовый состав "Ворсклы": Исенко - Черноморец, Гучек, Павлюк, Пердута (к) - Челядин, Шкриель, Хрипчук - Нестеренко, Ковталюк, Кане.

Запасные: Домолега (в), Ермолов (в), Бацула, Крупский, Мякушко, Скляр, Ндукве, Прус, Иеде, Черныш.

Стартовый состав Шахтера: Резник - Педро Энрике, Матвиенко (к), Бондарь, Конопля - Бондаренко, Кевин, Судаков, Марлон, Зубков - Траоре.

Запасные: Фесюн (в), Франьич, Степаненко, Эгиналду, Крыськив, Швед, Сикан, Тобиас, Грам, Глущенко, Педриньо, Невертон.

"Оболонь" - "Колос"

Параллельно с поединком "Ворскла" - "Шахтер", в столице на стадионе "Оболонь-арена" начался еще один поединок между киевской "Оболонью" и ковалевским "Колосом".

Первые 30 минут матча протекали в спокойной обстановке, организовывая позиционные атаки, о чем свидетельствует статистика первого тайма - 5 ударов у "Оболони" (3 в створ), 1 удар у "Колоса"

На 30-ой минуте нападающий "Колоса" Даниэль Алефиренко удачно пробил в нижний угол ворот Александра Рыбки, но гол был отменен из-за офсайда.

Под занавес первого тайма Валерий Дубко мог вывести "Оболонь" вперед, но пробил точно в руки голкипера "Колоса" после подачи с углового.

В перерыве "ковалевцам" удалось выйти вперед. На 47-ой минуте грузинский новичок "Колоса" Ника Гагнидзе протащил мяч по флангу, сместился в штрафную площадку, и отдал проникающую передачу в штрафную, где ловчее оказался левый защитник "Колоса" Андрей Цуриков, которому оставалось пробить, что собственно он и сделал, пробив мимо Александра Рыбки - 1:0.

"Оболонь" получила свой момент на 50-ой минуте, но Тарас Мороз из зоны перед штрафной с отскока от Слободяна запустил дальний выстрел над воротами.

На 59-ой минуте матча Руслан Черненко сравнял счет в матче. Игорь Мединский выполнил подачу с правого фланга на ближнюю сторону штрафной, где Черненко первым касанием остановил, а вторым с разворота пробил в дальний угол. Этот гол может поспорить в красоте с голом Николая Матвиенко в матче "Шахтер" - "Ворскла".

Уже через 10 минут Олег Слободян вывел "Оболонь" вперед. Слободян опередил в штрафной площадке защитников "Колоса" на ближней штанге и в падении точно замкнул передачу Валерия Лукьянчука с правого фланга.

"Колос" имел возможность отыграться на 80-ой минуте, но прострел Цурикова не удалось замкнуть Третьякову, который не попал по воротам как следует.

Через 3 минуты "Колос" снова могли отыграться. Лучкевич догнал мяч на фланге, отдал в штрафную площадку, где мяч подхватил Владислав Велетень. Обыграв несколько защитников "Оболони", Велетень прострелил вдоль штрафной, но Цурикову не хватило нескольких сантиметров, чтобы замкнуть мяч.

Однако уже через две минуты Цуриков использовал свой шанс сполна. После подачи с углового мяч отлетел на Третьякова, который пробил по воротам "Оболони", но благодаря рикошету, мяч отлетел точно на ногу Цурикову, который пустил мяч в касание мимо вратаря, установив окончательный счет на табло.

Состав

"Оболонь": Рыбка - Мединский, Дубко, Курко, Карась - Черненко, Мороз, Груша, Слободян, Суханов - Тарануха.

Запасные хозяев: Марченко, Лукьянчук, Приймак, Витенчук, Лях, Козлов, Лящук.

"Колос": Пахолюк - Цуриков, Бондаренко, Бурда, Лучкевич - Харатин, Демченко, Гагнидзе, Алефиренко, Диего - Безбородько.

Запасные гости: Мысак, Кукош, Поправка, Ореховский, Криворучко, Топалов, Великан, Третьяков, Салабай, Паулаускас.

"Заря" - "Ингулец"

Последний поединок первого тура разыграли луганская "Заря" и "Ингулец" из Петрово (Кировоградская область) на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье.

Уже в дебюте поединка луганчане провели великолепную атаку, которая закончилась ударом из полукруга штрафной площадки от Романа Антюха, но Алексей Паламарчук успел среагировать и отбить мяч, а на добивании никого из партнеров Дениса не было.

На 13-ой минуте, после обрезки луганчан, игроки "Ингульца" выбежали в атаку, которая завершилась прострелом с правого фланга от Александр Козака, после чего Ярослав Богунов почти в упор расстреливал ворота соперника, но Никита Турбаевский успел среагировать и отбить мяч.

На 16-ой минуте новичок "Зари" хорват Яков Башич открыл счет в матче, забив очередной гол-красавец в туре. Денис Антюх забежал по левому флангу и получил передачу со своей половины поля, отдал передачу ближе к центру на Яцика, а тот откатил на Башича, который точным ударом из-за пределов штрафной положил мяч в сетку - 1:0.

На 26-ой минуте поединка, сравнять счет в матче мог Максим Мельничук, который оказался в нужном месте после передачи Романа Волохатого, но защитник команды отправил мяч над перекладиной

Уже через три минуты Владимир Белоцерковец забил первый мяч в ворота "Зари" после возвращения в УПЛ. Александр Пятов получил мяч в центре поля, подойдя ближе к воротам отдал передачу на Белоцерковца, который выиграл борьбу у Вантуха и в падении отправил мяч под дальнюю штангу в обход Турбаевского - 1:1.

На 32-ой минуте "Заря" могла выйти вперед, но мяч после рикошета пролетел на "девятку" ворот Паламарчука.

На 54-ой минуте игроки "Ингульца" выбежали в атаку и после заброса от Мельничука с левого фланга мяч долетел до Белоцерковца, который не сумел нормально нанести удар и мяч полетел мимо ворот

На 59-ой минуте поединка Козак едва не вывел Ингулец вперед. Замечательная позиционная атака гостей закончилась забросом в штрафную площадку на Александра, тот с довольно острого угла пробил по воротам, но Турбаевский снова спас команду, а после этого никто из партнеров не сумел добить

Поединок подходил к своему концу, однако ни одна из команд не могла воспользоваться своим моментом. Уже в добавленное арбитром время, Александр Яцык, арендованный у киевского "Динамо", вывел "луганчан" вперед. Антюх прорвался по левому флангу, переиграл двух соперников и выполнил навес в штрафную, где соперники потеряли Яцика и Александр точным ударом головой в дальний угол отправил мяч в сетку, установив окончательный счет на табло - 2:1.

Состав

"Заря": Турбаевский - Тронтель, Джордан, Эскинья (Нваэзе, 61), Вантух (Жуниор Рейс, 83) - Башич, Дрышлюк (Мичин, 61), Яцык, Антюх, Герреро (Бенито, 46) - Кирюханцев (Горбач, 75)

Запасные хозяев: Сапутин, Мацапура, Батагов, Гусев, Бугай, Хахлев, Слесар.

"Ингулец": Паламарчук - Мельничук, Малыш, Шершень, Дубилей (Сидоренко, 87) - Петько, Пятов, Волохатый, Богунов (Могильный, 79), Белоцерковец (Пушкарев, 87) - Козак (Резепов, 91)

Запасные гостей: Сметанка, Виливальд, Мысык, Лисняк, Лосенко, Чабан.

Повернення “Карпат” та “Інгульця”, дебют “Лівого берега”: прев’ю першого туру УПЛ