Снег, дождь и до 15° тепла: синоптики дали прогноз на первые три дня зимы

Зима придет в Украину со снегом, дождем и ощутимым повышением температуры на юге страны, передает УНН со ссылкой на ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 1 декабря ожидается небольшой снег и мокрый снег с переходом в большинстве областей в дождь, ночью и утром местами гололед; днем на Левобережье умеренные дожди; в Карпатах и на Закарпатье в течение суток значительные осадки; на дорогах страны, кроме юга и востока, местами гололедица; температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в центральных, восточных областях и на Закарпатье 2-7° тепла, в южной части 8-13° тепла.

2-3 декабря временами дождь и мокрый снег, на севере и северо-западе преимущественно снег, в западных областях значительные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед; в южной части, 3 декабря и в центральных и восточных областях без существенных осадков; температура в северных и западных областях ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 4° тепла, в центральных и Харьковской областях ночью и днем 0-7° тепла; на юге и юго-востоке страны ночью 4-9° тепла, днем 9-15°, добавили в Укргидрометцентре.