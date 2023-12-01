Снег, дождь и до 15° тепла: синоптики дали прогноз на первые три дня зимы
В первые три дня зимы в Украине ожидается небольшой снег, а также дожди. В южных регионах прогнозируют повышение температуры до 9-15°C тепла.
На Авдеевском направлении за сутки отбили 20 атак врага, на фронте в целом 82 боестолкновения
Украинские войска отбили 20 российских атак на Авдеевском направлении.
В небе над Украиной ночью уничтожили 18 из 25 "шахедов" и одну из двух ракет Х-59
Во время российской атаки на юг и восток Украины Вооруженные силы Украины уничтожили 18 из 25 беспилотников "Шахид" и 1 из 2 ракет Х-59. Подразделения противовоздушной обороны отбили атаку в нескольких регионах.
ЦАХАЛ заявил об авиаударах по сектору Газы
Истребители ЦАХАЛ возобновили удары по объектам ХАМАС в Газе.
Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 330 тысяч
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, российские войска понесли примерно 330 040 потерь личного состава и потеряли 5564 танка и другую военную технику во время вторжения в Украину.
Армия рф ночью нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, без жертв
Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и дважды попали в Никопольский район, в результате чего никто не пострадал; последствия обстрела оцениваются.
Больше всего фейковых сообщений о "контрабанде западного оружия" из Украины рф направила на Чехию
россия прежде всего нацелилась на Чешскую Республику, распространяя дезинформацию о том, что Украина занимается контрабандой западных вооружений, причем Польша также подверглась значительному влиянию. Это совпадает с политическими событиями, которые потенциально могут повлиять на предстоящие выборы в Европейский парламент.
ЦАХАЛ заявил о возобновлении боевых действий против ХАМАС в секторе Газа
После семидневного перемирия ЦАХАЛ возобновил операции против ХАМАС в Газе после нарушения оперативной паузы.
В Киеве и четырех областях объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ предупреждали об угрозе ударных дронов
Киев и еще четыре области находятся в состоянии воздушной тревоги на фоне угрозы вражеских беспилотников.
Возвращение налоговых проверок, изменения при завозе гуманитарной помощи. Какие еще нововведения будут с первого декабря
С 1 декабря в Украине возобновляются документальные налоговые проверки для отдельных секторов бизнеса, а также внедряется новая электронная система регистрации гуманитарной помощи.