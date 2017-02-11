Снайпера ​​"ДНР" задержали сотрудники СБУ

По информации пресс-службы, правоохранители задержали женщину на линии разграничения, когда она пыталась попасть на подконтрольную украинской власти территорию для переоформления документов.

"Сотрудники спецслужбы установили, что она была снайпером взвода быстрого реагирования и радиотелеграфистом внутренних войск т.н. "МВД ДНР". По словам задержанной, она в течение четырех месяцев проходила специальную подготовку на территории России в населенном пункте возле города Таганрог в Ростовской области. Инструкторы лагеря боевиков, которые ранее проходили службу в войсках специального назначения РФ", - говорится в сообщении.

В СБУ также сообщили, что открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, в Курахово Донецкой области полицейские задержали бывшего боевика из бандформирования "Дизель".