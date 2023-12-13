Снайперы ликвидировали вражескую разведывательную группу: ССО показали работу на Авдеевском направлении
Киев • УНН
Украинские снайперы уничтожили 4 российских военных на Авдеевском направлении, сообщает пресс-центр Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
На Авдеевском направлении снайперы ССО ликвидировали 4 оккупантов, которые пыталась продвинуться в глубину позиций Сил обороны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Силы специальных операций ВС Украины.
Детали
Во время ночного наблюдения в районе Авдеевки снайперы 8-го отдельного полка зафиксировали вражескую разведывательную группу, которая пыталась продвинуться в глубину позиций Сил обороны.
"Операторы ССО открыли огонь по противнику и остановили его. Потери врага составили четыре единицы живой силы", - сообщили в ССО.
Напомним
Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт российских войск в оккупированных Олешках на левом берегу Херсонской области. Ударные беспилотники атаковали вражеские цели.
Снайперы ликвидировали вражескую разведывательную группу: ССО показали работу на Авдеевском направлении
Украинские снайперы уничтожили 4 российских военных на Авдеевском направлении, сообщает пресс-центр Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
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