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Снайперы ликвидировали вражескую разведывательную группу: ССО показали работу на Авдеевском направлении

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 13:07  •  6039 просмотра

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Украинские снайперы уничтожили 4 российских военных на Авдеевском направлении, сообщает пресс-центр Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

На Авдеевском направлении снайперы ССО ликвидировали 4 оккупантов, которые пыталась продвинуться в глубину позиций Сил обороны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Силы специальных операций ВС Украины.

Детали

Во время ночного наблюдения в районе Авдеевки снайперы 8-го отдельного полка зафиксировали вражескую разведывательную группу, которая пыталась продвинуться в глубину позиций Сил обороны.

"Операторы ССО открыли огонь по противнику и остановили его. Потери врага составили четыре единицы живой силы", - сообщили в ССО.

Напомним

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт российских войск в оккупированных Олешках на левом берегу Херсонской области. Ударные беспилотники атаковали вражеские цели.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Снайпери ліквідували ворожу розвідувальну групу: ССО показали роботу на Авдіївському напрямку
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Снайперы ликвидировали вражескую разведывательную группу: ССО показали работу на Авдеевском направлении

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